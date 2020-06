L'étude réalisée par le Pacte mondial des Nations unies et Russell Reynolds Associates identifie ce qui caractérise les dirigeants d'entreprises durables

Le rapport a pour objectif de découvrir ce que l'on peut apprendre des chefs d'entreprise qui intègrent la durabilité dans leur stratégie, leurs opérations et l'engagement des parties prenantes, et ce que cela implique pour la sélection des dirigeants des conseils d'administration et des cadres supérieurs. Il révèle qu'il est urgent que des dirigeants d'entreprises souhaitant des réformes profondes regardent au-delà des profits à court terme, afin que la durabilité à long terme et la résilience de notre monde deviennent des priorités dans les affaires, que ce soit au sein de leurs entreprises et des écosystèmes au sens large, ou au-delà.

Le rapport sera présenté le 15 juin par Lise Kingo, PDG et directrice exécutive du Pacte mondial des Nations unies, et Clarke Murphy, PDG chez Russell Reynolds Associates, lors du 20e anniversaire du Sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations unies. Leur présentation sera suivie d'une table ronde avec Jim Hagemann Snabe, président de Maersk et Siemens et Ilian Mihov, doyen de l'INSEAD. De plus amples informations sont disponibles ici.

Le monde n'est pas près d'atteindre les Objectifs du développement durable d'ici 2030 et la pandémie de COVID-19 a encore mis en évidence les faiblesses fondamentales de nos systèmes mondiaux. Les membres de conseils d'administration et les cadres supérieurs disposent actuellement d'une opportunité pour replacer la durabilité au centre des objectifs et de la stratégie de l'entreprise. Cependant, l'analyse de Russell Reynolds Associates révèle que l'expérience ou l'état d'esprit en matière de durabilité ne sont aujourd'hui exigés que dans 4 pour cent des nominations de cadres supérieurs et de non-exécutifs.

Lise Kingo, PDG et directrice exécutive du Pacte mondial des Nations unies a déclaré : « Le fait de transformer notre monde est une question de leadership. Alors que nous nous efforçons de nous remettre au mieux du COVID-19, la fragilité de nos progrès pour respecter l'échéance de 2030 visant à transformer notre monde montre que l'intégration de la durabilité dans la stratégie et les opérations commerciales n'est pas seulement une bonne chose à faire, mais qu'il s'agit de ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Les PDG et membres de conseils d'administration éclairés savent que la durabilité est la clé de la réussite. Il est nécessaire que les dirigeants du monde entier soient plus ambitieux et fassent la promotion d'un changement durable. Le moment est venu pour que les hauts dirigeants et les conseils d'administration garantissent que ces compétences essentielles soient représentées et développées dans toute l'organisation. »

Clarke Murphy, président-directeur général de Russell Reynolds Associates, a déclaré : « Un leadership durable ne doit pas seulement être considéré comme « utile ». Il s'agit d'un impératif commercial critique, de plus en plus reconnu par toutes les parties prenantes dans le monde entier, parmi lesquelles les actionnaires, les consommateurs, les employés, les gouvernements et les communautés. La crise du COVID-19 a révélé que le monde des affaires a un rôle essentiel à jouer pour relever les défis qui persistent dans nos sociétés et nos économies. Nous recherchons de nouveaux types de dirigeants d'entreprises, capables de stimuler la croissance à long terme en intégrant la durabilité dans la stratégie commerciale. Russell Reynolds Associates travaillera auprès d'organisations pour que la durabilité fasse partie de l'ADN de leurs équipes de direction. »

Afin d'identifier la façon dont les organisations peuvent mettre la durabilité au cœur de leur culture et de leur leadership, Russell Reynolds Associates et le Pacte mondial des Nations unies ont mené des entretiens approfondis et des analyses contextuelles sur un groupe de presque 60 pionniers de la durabilité, des PDG et des membres de conseils d'administration de tous les continents et de tous les secteurs, ayant une expérience notable en matière d'efforts et de progrès envers les objectifs de durabilité, en parallèle avec les résultats commerciaux.

L'analyse définit les caractéristiques, les actions et les attributs différenciateurs du leadership qui alimentent le succès des dirigeants durables. Ils associent un état d'esprit durable et un ensemble d'attributs de leadership différenciés :

Une pensée systémique à plusieurs niveaux — Ils intègrent l'interaction des systèmes commerciaux, sociétaux et environnementaux et conduisent à des décisions qui transforment la durabilité en un avantage concurrentiel.

— Ils intègrent l'interaction des systèmes commerciaux, sociétaux et environnementaux et conduisent à des décisions qui transforment la durabilité en un avantage concurrentiel. L'influence des parties prenantes — Ils ne cherchent pas à gérer les parties prenantes, mais plutôt à les inclure activement dans la définition et la mise en œuvre des décisions.

— Ils ne cherchent pas à gérer les parties prenantes, mais plutôt à les inclure activement dans la définition et la mise en œuvre des décisions. L'innovation de rupture — Ils ont le courage de remettre en question les approches traditionnelles et de réduire la bureaucratie afin de mener une innovation de rupture, nécessaire pour supprimer le compromis entre rentabilité et durabilité.

— Ils ont le courage de remettre en question les approches traditionnelles et de réduire la bureaucratie afin de mener une innovation de rupture, nécessaire pour supprimer le compromis entre rentabilité et durabilité. Une activation à long terme — Ils ne disposent pas uniquement d'une orientation axée sur le long terme, mais fixent des objectifs de durabilité audacieux et mènent rigoureusement une action concertée dans leur quête.

À propos du Pacte mondial des Nations unies En tant qu'initiative spéciale du secrétaire général des Nations unies, le Pacte mondial des Nations unies travaille avec les entreprises pour aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universels dans les domaines des droits de l'Homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations unies guide et soutient la communauté mondiale des entreprises dans la promotion des objectifs et des valeurs des Nations unies grâce à des pratiques d'entreprise responsables. Comptant plus de 10 000 entreprises et 3000 entreprises signataires non commerciales basées dans plus de 160 pays et plus de 68 réseaux locaux, il s'agit de la plus grande initiative de développement durable au monde. Pour en savoir plus, suivez @globalcompact sur les réseaux sociaux et consultez notre site Internet sur unglobalcompact.org

À propos de Russell Reynolds Associates Russell Reynolds Associates est un cabinet mondial de conseil et de recherche en leadership. Plus de 470 consultants sont répartis dans 46 bureaux et travaillent avec des organismes publics, privés et à but non lucratif de toutes les industries et régions. Nous aidons nos clients à former des équipes de dirigeants transformationnels capables de relever les défis d'aujourd'hui et d'anticiper les tendances numériques, économiques et politiques qui sont en train de remodeler l'environnement commercial à l'échelle mondiale. Du soutien aux conseils d'administration en matière de structure, culture et efficacité à l'identification, l'évaluation et la définition du type de leadership qui convient le mieux aux organismes, nos équipes apportent leurs décennies d'expertise pour aider les clients à résoudre leurs problèmes de leadership les plus complexes. Nous existons pour améliorer la façon dont le monde est dirigé. www.russellreynolds.com

