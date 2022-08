L'étude sur les médias et l'information de l'IREX examine l'impact de la polarisation des médias en Europe, en Eurasie et en Asie centrale

WASHINGTON, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Les effets persistants de la pandémie COVID-19 et la politisation croissante des médias ont eu un impact sur le secteur des médias et de l'information dans 18 pays d'Europe, d'Eurasie et d'Asie centrale, comme le souligne l'édition 2022 du Baromètre Vibrant Information (VIBE) de l'IREX pour l'Europe et l'Eurasie.

Grâce à des panels d'experts dans les pays, VIBE évalue le dynamisme des systèmes d'information des pays à l'ère du numérique et analyse explicitement des concepts plus récents, tels que l'initiation aux médias et les bulles d'information, ainsi que la qualité de l'information dans le secteur des médias et de l'information.

L'édition 2022 de VIBE, qui examine les paysages médiatiques pour l'année civile 2021, montre que les pays des trois régions continuent d'être affectés par les mesures prises par leurs gouvernements pour dissimuler les informations et les données de santé publique concernant la pandémie et les campagnes de vaccination. Dans les pays les plus répressifs, comme le Turkménistan, le gouvernement a insisté sur le fait que le pays ne comptait pas un seul cas de COVID-19, et les médias d'État ont même refusé d'utiliser les mots « coronavirus » ou « COVID » dans leurs reportages. Dans des cas moins extrêmes, comme au Kazakhstan, la persistance de la pandémie a mis en évidence la faiblesse des compétences des agences gouvernementales en matière de communication en temps de crise et leur difficulté à diffuser des informations publiques de qualité - et la tendance de la population à faire davantage confiance aux médias sociaux et aux applications de messagerie qu'aux médias.

Les experts ont également abordé la politisation et la polarisation croissantes des médias et de l'espace d'information de leurs pays. Dans les trois régions, le contenu des médias continue d'être dicté par les intérêts et les influences largement politiques de leurs propriétaires, ce qui entraîne une baisse de la confiance dans les médias ainsi qu'un recul accru du débat constructif et des échanges sur les questions importantes. L'étude sur le Monténégro a fait remarquer que les préférences des populations en matière de médias sont basées sur des tendances politiques, les médias étant facilement identifiables comme étant soit pro-gouvernementaux, soit d'opposition, en fonction de leur contenu éditorial. Le chapitre sur l'Arménie fait écho à ces sentiments, indiquant que les médias du pays travaillent principalement pour le compte de leurs affiliations politiques et entrepreneuriales, représentant ces intérêts étroits et sacrifiant les normes éthiques. De même, les experts de Macédoine du Nord ont noté que les affiliations politiques apparaissent clairement dès la publication d'un article.

VIBE est rendu possible grâce au soutien du peuple américain par le biais de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Veuillez visiter notre site Web pour consulter les rapports par pays et le tableau de bord VIBE Explorer afin d'examiner et de comparer les tendances des données, les principes VIBE, les régions et les différents pays.

