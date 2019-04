L'Euro Media Group et SDNsquare annoncent un partenariat à long terme

SDNsquare fournit des solutions visant à résoudre les défis en matière de stockage et de réseau. Ses clients, typiquement actifs dans les environnements médiatiques, requièrent des réseaux fiables, prévisibles et faciles à gérer. Dans un monde qui passe rapidement à IP, le contrôleur de média GRID de SDNsquare permet la gestion et la configuration automatiques d'un réseau de médias IP, avec des flux de données ou médiatiques garantis.

Ce partenariat soutient l'ambition d'EMG qui est de développer l'une des solutions de production de médias IP la plus pérenne sur le marché. Dans le cadre de son projet « OBjective 2020 », EMG a pour but de changer le concept de reportages hors studio en concevant un workflow IP évolutif et modulaire.

EMG offre une solution triple A pour la production de contenus construite autour de petits centres de données qui peuvent être mobiles, fixes ou hébergés : N'importe où, n'importe comment et de n'importe quelle taille. N'importe où car la solution peut être déployée partout dans le monde là où elle est requise. N'importe comment, car elle peut être utilisée en tant que car régie, en tant que build-out ou pour une production à distance. N'importe quelle taille, car elle peut être adaptée pour aller des productions HD standard au plus important évènement multi-sites UHD.

François-Charles Bideaux, co-PDG d'EMG, a déclaré : « Ce partenariat nous permettra de mieux répondre aux exigences de nos clients et de leur offrir des solutions flexibles dont ils n'ont jamais fait l'expérience auparavant. Le logiciel de contrôleur GRID de SDNsquare maximise la capacité du réseau et garantit un contrôle optimal de la bande passante, ce qui permet à EMG de concevoir des solutions de production IP fiables et rentables répondant parfaitement aux exigences des créateurs de contenu. »

Henry Alexander, PDG de SDNsquare, a ajouté : « Je suis ravi qu'EMG ait souscrit à cette augmentation du capital de SDNsquare et de ce partenariat. Ceci fournit une solide base pour mettre à profit la dynamique que SDNsquare a enregistrée avec les solutions d'EMG. Ce partenariat nous permettra de continuer à développer nos produits et de tirer parti de notre collaboration avec un partenaire aussi informé qu'EMG afin de répondre aux exigences de l'industrie. »

À propos de l'Euro Media Group :

L'Euro Media Group est l'un des principaux fournisseurs de services audiovisuels et de diffusion sur le marché européen. Le Groupe allie un savoir-faire unique et une expertise de renommée mondiale pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la création d'images à la distribution. Tourné vers les nouveaux médias, l'Euro Media Group est un partenaire apprécié pour couvrir les principaux événements internationaux, notamment dans le domaine du sport (Tour de France, Ryder Cup, Coupe du monde de la FIFA et Championnats européens de l'UEFA et Formule 1, ...), des spectacles en direct (Eurovision, Prix MTV, Prix BRIT, évènements royaux, etc.) et des émissions de divertissement (The Voice, MasterChef, X Factor...). L'Euro Media Group possède une gamme diverse de studios et l'un des plus grands parcs de camions mobiles d'Europe.

www.euromediagroup.com

À propos de SDNsquare :

Fondée par Lieven Vermaele et Luc Andries, la société SDNsquare a été lancée avec l'expertise combinée de la VRT (l'organisme de médias du service public de Flandres), iMinds - IMEC (l'institut de recherche pour l'innovation en TIC) et l'Université de Gand. Les experts et scientifiques de SDNsquare combinent des décennies d'expérience en technologie de réseau SAN et IP, systèmes de stockage, applications et intégration de médias.

GRID est la solution de contrôle de réseau brevetée de SDNsquare qui rend la conception et la gestion des réseaux IP pour les médias rentables et faciles. GRID a démontré ses capacités à une audience en direct et mondiale en tant que l'une des technologies sous-jacentes qui ont distribué le plus grand évènement de sports d'hiver de 2018.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/847606/emg_logo_90mm_haut_HD___logo_1.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/847607/SDNsquare_logo.jpg

www.sdnsquare.com

Contact pour la presse : Henry ALEXANDER / henry.alexander@sdnsquare.com / +32 475 692 340

Contact pour la presse : Timo KOCH / timo.koch@euromediagroup.com / +32 474 475 474

Related Links

http://www.euromediagroup.com



SOURCE Euro Media Group; SDNsquare