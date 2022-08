L'événement Metaverse de MundoCrypto va battre le précédent record du livre Guinness pour le plus grand événement de réalité virtuelle (RV)

MADRID, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- MundoCrypto, la principale académie de formation aux crypto-monnaies dans les pays hispanophones, est fière d'accueillir le plus grand événement de réalité virtuelle (RV) en personne au monde, tout en lançant son propre Metaverse. L'événement aura lieu le 27 août 2022, au Centre WiZink de Madrid, où 7 500 invités entreront ensemble dans l'histoire en tentant de battre un record mondial dans la catégorie RV tout en créant une nouvelle catégorie de record mondial impliquant le Metaverse.

L'actuel record mondial Guinness du « plus grand nombre de personnes utilisant simultanément des écrans de réalité virtuelle » est établi à 1 867. Pour valider la tentative de MundoCrypto d'établir un nouveau record mondial dans cette catégorie tout en ajoutant l'élément du Metaverse (qui n'existait pas en 2017), le livre Guinness des records mondiaux envoie 15 représentants pour attester du nombre exact de participants portant le casque de réalité virtuelle de la marque MundoCrypto. Les téléphones portables des invités seront insérés dans le casque VR, qui contiendra des bouchons d'oreille pour une expérience totalement immersive.

Réalisé par Mani Thawani, fondateur et PDG de MundoCrypto, et co-animé par Cristina Pedroche et Jorge Fernández, l'événement débutera à 17 h 00 CET le samedi 27 août et durera jusqu'à minuit. L'événement, qui durera sept heures, sera diffusé en continu dans plus de 100 pays, en anglais et en espagnol.

Cet événement révolutionnaire vous fera découvrir :

Des conférenciers de premier plan tels que Daniel Lacalle (économiste et gestionnaire d'investissements), Benny Lee (directeur mondial du design expérimental chez Coca-Cola), Daniel Sánchez Mateos (coordinateur des équipes chez Playstation Talents), Pilar Troncoso (cofondatrice et vice-présidente d'OARO), Juan Ramón Rallo (économiste), Pablo Gil (économiste et trader)

(économiste et gestionnaire d'investissements), (directeur mondial du design expérimental chez Coca-Cola), Daniel Sánchez Mateos (coordinateur des équipes chez Playstation Talents), (cofondatrice et vice-présidente d'OARO), Juan Ramón Rallo (économiste), (économiste et trader) Brock Pierce , président de la Bitcoin Foundation, s'adressera également à nos invités de manière virtuelle pour donner son avis sur le Metaverse

, président de la Bitcoin Foundation, s'adressera également à nos invités de manière virtuelle pour donner son avis sur le Metaverse Le spectacle artistique en direct de Maikel Delacalle

Le spectacle de magie de Julius Dein

Sketches comiques interprétés par les célèbres acteurs espagnols Pablo Chiapella et Macarena Gómez de la série « La que se Avecina » et bien d'autres surprises encore

Lors de cet événement, MundoCrypto présentera son Metaverse comme le nouveau domaine de formation pour la communauté Web3 tout en introduisant les modèles Learn-to-Earn et Proof-of-Community comme leurs deux nouveaux piliers du projet. L'objectif fondamental de l'événement est de mener l'éducation Web3 et de présenter les dernières nouvelles et tendances du secteur aux côtés de grandes marques et de leaders de nombreux secteurs. Partant du principe d'une adoption massive, MundoCrypto entend rapprocher le monde du Web3 de toutes les personnes intéressées, démocratiser l'accès à l'éducation et promouvoir la liberté financière.

« Mon équipe et moi sommes fiers d'avoir joué un rôle important dans l'adoption massive de la crypto au cours des trois dernières années grâce à nos cours de formation en ligne. Il est maintenant temps pour nous de réunir la communauté crypto dans un endroit qui nous tient particulièrement à cœur, Madrid, pour une expérience physique unique dans le Metaverse, et pourquoi pas battre un record du monde par la même occasion », a déclaré Mani Thawani, fondateur et PDG de MundoCrypto.

Les participants pourront vivre une expérience unique dans la zone de jeu où MundoCrypto met en place un photocall, une salle NFT, une salle de formation de haut niveau, pourront profiter des présentations des acteurs de premier plan, ainsi que de la possibilité de participer en direct à l'établissement d'un nouveau record pour le livre Guinness des records. Inutile de dire que ce sera également une occasion unique de nouer des contacts avec des investisseurs, des professionnels et des entrepreneurs du monde des crypto-monnaies.

Les billets pour assister à cet événement unique peuvent être réservés sur le site web de MundoCrypto moyennant des frais remboursables de 50 euros (moins 3 euros pour le traitement). Une fois que les invités se seront physiquement enregistrés lors de l'événement le 27 août, ils seront placés dans une file d'attente pour se faire rembourser leurs frais d'inscription dans les cinq jours par le système de billetterie de WiZink.

Pour réserver votre billet de participation à ce méga-événement qui aura lieu le 27 août à Madrid, veuillez vous rendre sur le site : https://event.mundocrypto.com/

* https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/394755-most-people-using-virtual-reality-displays

Contact :

Miriam Díaz : [email protected], +34 602 254 080

Claudia Pariente - [email protected], +34 646 518 166

Ana Población: [email protected], +34 617 52 11 29

