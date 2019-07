M. Hao Kangli, le vice-président du Comité municipal de Chengdu de la Conférence consultative politique du peuple chinois, M. Lajos Olah, membre du Parlement hongrois, Mme Huang Yuanyong, la secrétaire générale adjointe du Comité municipal de Chengdu de la Conférence consultative politique du peuple chinois, M. Roland Lajtai, le directeur adjoint de l'Agence hongroise de promotion des exportations, M. Sun Bo, le président du Comité du district de Chengdu Longquanyi de la Conférence consultative politique du peuple chinois, M. Chen Xu, le vice-directeur général du Bureau des sciences et de la technologie de Chengdu, Administration des affaires spécialisées étrangères de Chengdu, M. Huang Lei, le directeur adjoint du Bureau de l'innovation en Sciences-Technologies et de la nouvelle économie (IPR Bureau), Comité de gestion de TFNA de Chengdu, Sichuan, M. Shen Lin, le directeur du Bureau des sciences et de la technologie de Chengdu, Bureau de la propriété intellectuelle de la division du développement des hautes technologies et de l'industrialisation de Chengdu ont tous participé à cet événement, qui visait à réunir davantage de ressources mondiales innovantes, à renforcer la force motrice de l'esprit d'entreprise et à développer le canal innovant entre Chengdu et les universités, les entreprises et les institutions hongroises prestigieuses pour la communication des talents de haut de niveau, le développement des applications et la transformation du marché.

Cet événement a été couronné de succès non seulement parce qu'il a établi une plateforme de communication et de coopération entre Chengdu et Budapest au profit de l'innovation et de l'esprit d'entreprise, mais aussi parce qu'il a élargi et approfondi la coopération mutuelle en matière d'innovation et d'entrepreneuriat. Des progrès ont également été accomplis dans l'échange de talents, l'approfondissement de l'intégration des universités et des collèges, le développement de nouveaux secteurs économiques et les échanges économiques et commerciaux. En outre, des conventions et accords de coopération ont été conclus qui constituent une bonne base pour la promotion et le développement accéléré de l'écosystème et de la chaîne innovante respectueuse de l'environnement de Chengdu et qui, grâce à leur influence internationale, sont au centre de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

