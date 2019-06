L'évolution de l'apprentissage - où l'innovation est-elle vraiment importante ?

Le London Learning Innovation Forum : 13 juin 2019 – RSVP exigé

HERNDON, Virginie, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le 13 juin 2019, Learning Tree International organisera à Londres un événement avec RSVP exigé dans nos bureaux de Euston House afin de présenter un ensemble évolutif de produits et services visant à aider les organisations dans les efforts qu'elles déploient pour se transformer en formant leurs effectifs.

S'appuyant sur un environnement d'apprentissage distrait1, et marqué par l'omniprésence de ressources d'apprentissage gratuites (mais de mauvaise qualité) facilement disponibles, le marché de l'apprentissage déborde de choix qui n'offrent pas une approche holistique orientée vers les résultats qui soit à la fois flexible et évolutive :

1% d'une semaine de travail typique est le temps que consacrent tous les employés à la formation

Les travailleurs de la connaissance sont constamment distraits par des millions de sites Internet, applis et vidéos

Plus de 70 % de l'apprentissage des collaborateurs se déroulent sur le lieu de travail

« Notre héritage de plus de 40 années, pendant lesquelles nous avons guidé les clients à travers l'innovation informatique et la transformation de l'apprentissage, nous permet de nous appuyer sur un riche savoir-faire dans la conception pédagogique, sur un contenu exclusif et sur une approche de cycle de vie fondée sur la consultation qui favorise des résultats transformatifs », explique Richard A. Spires, PDG de Learning Tree. « Notre écosystème moderne d'apprentissage vise à proposer une approche orientée vers les résultats afin de répondre à tous les besoins d'apprentissage, à l'échelle. »

« Lors de notre événement du 13 juin au Royaume-Uni, un groupe spécial rassemblant des leaders de la transformation de l'apprentissage dans le secteur examinera les toutes dernières tendances et réfléchira à la manière dont les pratiques émergentes peuvent donner lieu à des programmes d'apprentissage dynamiques qui favorise le changement », explique Ben Kite, directeur général pour le Royaume-Uni.

RSVP :

LearningTree.co.uk/13JUNE (participation en personne ou virtuelle)

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est leader mondial digne de confiance qui apporte un appui dans le renforcement des connaissances, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre d'aujourd'hui. Learning Tree a aidé plus de 2,5 millions de personnes à travers le monde à renforcer leurs aptitudes et à obtenir les certifications nécessaires pour le développement de leur carrière et la réalisation de la mission de leur organisation. Comptant le plus vaste ensemble de contenu exclusif et partenaire pour les professionnels de l'informatique, l'écosystème Learning Tree montre comment l'apprentissage se déroule aujourd'hui et a un impact plus retentissant qu'un apprentissage en ligne ou en salle de classe uniquement.

Pour plus d'informations, appelez le 0800 282 353 ou rendez-vous sur LearningTree.co.uk/Evolve

