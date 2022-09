L'excellence du design industriel de Yadea reconnue par IDEA

SEATTLE, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Yadea, un acteur de premier plan dans l'industrie des scooters électriques, a remporté trois International Design Excellence Awards (IDEA), démontrant ainsi les points forts de la société dans le domaine du design industriel.

Yadea reçoit de plus en plus de reconnaissances et de validations pour ses conceptions innovantes de deux-roues électriques. Cette fois, l'entreprise a reçu trois nominations pour ses produits. Le scooter électrique DV6 et le vélo électrique Y80 ont reçu des prix de bronze, tandis que la trottinette électrique KS2 a été nommée finaliste. Les prix récompensent les produits en fonction de leur conception conviviale ainsi que de leur apparence générale, tout en mettant l'accent sur le produit et ses performances fonctionnelles.

« Chez Yadea, nous sommes honorés d'avoir été nominés et d'avoir reçu ces prix, et nous souhaitons adresser nos remerciements à IDEA pour cette reconnaissance », a déclaré Aska Zeng, PDG de Yadea Europe. « Nous sommes également profondément redevables et reconnaissants envers l'équipe exceptionnelle de R&D et de conception de Yadea pour ses innovations continues lors du développement de ces excellents designs axés sur les besoins des utilisateurs ».

L'emblématique prix IDEA, qui en est à sa 42e édition, est l'un des prix de design les plus anciens au monde et reçoit chaque année des milliers de candidatures internationales. Le jury d'IDEA examine les candidatures en fonction de multiples critères portant sur l'innovation en matière de design, les avantages pour l'utilisateur, le client, la marque et la société, ainsi qu'une esthétique appropriée.

« Chez Yadea, nous avons toujours été fiers de la conception de nos produits », a ajouté Steve Mo, directeur du design chez Yadea. « Pendant le processus de développement du produit, en plus de donner la priorité à la fonction et à la performance du produit lui-même, nous nous efforçons également de fournir à nos utilisateurs l'expérience la plus confortable, et cela se retrouve dans notre processus de conception ».

Réputé dans le secteur pour son design pliable à la fois élégant et pratique, le Y80 de Yadea a remporté un prix IDEA de bronze. Doté d'un cadre moulé minimaliste d'une seule pièce, cet élégant deux-roues ressemble à un vélo classique. En réalité, il est équipé d'un moteur haute puissance de 350 W/100 Nm, offrant une autonomie qui le rend idéal pour les trajets du quotidien.

L'autre lauréat du prix IDEA de bronze de Yadea est le vélo électrique DV6. Malgré sa conception simple, minimaliste et élégante, le DV6 en forme de V offre une variété de fonctionnalités innovantes. La taille volontairement réduite du produit le rend idéal pour ceux qui ne souhaitent pas s'encombrer d'un scooter électrique lourd.

L'autre produit de la société qui a reçu des éloges lors des IDEA Awards est la KS2, la nouvelle génération de trottinettes électriques de Yadea. Avec la KS2, la société a intégré un design compact et ergonomique. Les améliorations qui en découlent en termes de portabilité et de maniabilité par rapport aux autres modèles font de la KS2 une solution idéale pour la mobilité du dernier kilomètre dans les zones urbaines. Yadea apporte actuellement la touche finale au lancement de la KS2 sur le marché nord-américain. Les clients américains pourront acheter le produit sur Amazon à partir du 12 septembre.

La société a toujours mis l'accent sur la conception de ses produits. Son portefeuille de produits est caractérisé par une esthétique puissante et un haut niveau de sens artistique. Les prix IDEA ne sont pas la première reconnaissance de l'industrie pour Yadea. L'entreprise a également remporté le prix IDEA en 2019, ainsi qu'un prix Red Dot Design en 2020. Yadea collabore également avec des studios de design de renommée mondiale tels que Giovannoni Design, AMV Design et KISKA.

Tout en adhérant à l'excellence du design, Yadea a continué à se consacrer à sa mission de fournir aux gens des solutions de mobilité écologiques. L'entreprise reste fidèle à cet engagement et la reconnaissance de ses produits par l'industrie incite Yadea à créer des deux-roues innovants encore plus remarquables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1897469/Yadea_s_Industrial_Design_Excellence_Recognized_by_IDEA.jpg

SOURCE Yadea