L'expérience du test TOEFL® vient d'être améliorée

Les personnes qui passent les tests bénéficieront d'améliorations comme les notes MyBest™ et une durée d'épreuve plus courte

PRINCETON, New Jersey, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- À partir du 1er août 2019, toutes les personnes qui passent le test TOEFL iBT® bénéficieront des améliorations apportées au format du test et à la notation des épreuves, ainsi que d'une inscription simplifiée.

Tout d'abord, la durée du test TOEFL® sera raccourcie de 30 minutes — pour ne plus faire qu'à peine trois heures — sans autre changement pour ce qui est du format global du test ou des types de questions. C'est le même test préféré équitable et fiable, mais avec moins de questions dans les parties Lecture, Écoute et Expression.

En outre, la nouvelle notation MyBest™ regroupe les meilleures notes des personnes qui passent les tests pour chaque partie de l'épreuve sur la base de toutes les notes TOEFL iBT valables obtenues les deux années précédentes. La notation MyBest permet aux personnes qui passent les tests de faire valoir leurs meilleurs résultats globaux aux tests pour les institutions qui prennent des décisions importantes en matière d'admissions. Tous les rapports de notes TOEFL iBT transmis après le 1er août 2019, quelle que soit la date d'administration du test, incluront automatiquement les notes MyBest ainsi que les notes traditionnelles obtenues à la date de test sélectionnée par les personnes qui passent les tests.

« Un nombre croissant d'établissements reconnaissent qu'il est utile de connaître les meilleures notes des candidats pour chaque partie lorsqu'ils passent un test normalisé plus d'une fois », explique Srikant Gopal, directeur exécutif d'ETS pour le programme TOEFL. « Nous savons également que les personnes qui passent les tests souhaitent un test de langue anglaise qui les aide à se faire remarquer par les responsables des admissions. Ces changements permettent de proposer aux étudiants une expérience de test sensiblement meilleure, tandis que les établissements peuvent élargir leurs réserves de candidats qualifiés qui répondent aux exigences en langue anglaise. Tout le monde y gagne. »

Pour compléter l'expérience améliorée du test, ETS a mis au point un nouveau système d'inscription et de gestion des comptes. Ainsi, les personnes qui passent les tests bénéficient d'une plus grande fonctionnalité, d'une inscription simplifiée, d'un accès facile à la préparation du test, etc.

Pour plus d'informations sur les améliorations apportées au format du test TOEFL, les rapports de notes et l'inscription, rendez-vous sur https://www.ets.org/toefl/better_test_experience. Pour des informations générales sur le test TOEFL ou pour vous inscrire au test, rendez-vous sur http://www.ets.org/toefl.

À propos du test TOEFL®

Le test TOEFL de l'anglais académique est organisé par plus de 10 000 établissements dans plus de 150 pays à travers le monde et est universellement reconnu dans des destinations populaires comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et par plus de 98 pour cent des universités au Royaume-Uni, y compris 100 pour cent des établissements du Russell Group. Ce test l'emporte sur d'autres tests de langue anglaise aux États-Unis et dans d'autres grandes destinations en Europe comme la France et l'Allemagne. Au Canada, TOEFL est la formule préférée des responsables des admissions aux études supérieures. Avec une notation centralisée des tests par plusieurs notateurs humains anonymes, TOEFL offre une solution 100 pour cent équitable et impartiale. Pour plus d'informations sur le test TOEFL, y compris sur l'inscription, des conseils d'étude et des questions types, rendez-vous sur le site TOEFL Go Anywhere à www.toeflgoanywhere.org.

À propos d'ETS

Chez ETS, nous promouvons la qualité et l'équité de l'éducation pour les personnes du monde entier en élaborant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. ETS est au service des particuliers, établissements académiques et administrations publiques et leur offre des solutions sur mesure en matière de certification des enseignants, d'apprentissage de la langue anglaise et d'enseignement primaire, secondaire et universitaire, ainsi qu'en menant des recherches sur l'éducation, des analyses et des études sur les politiques. Fondée en tant que société à but non lucratif en 1947, ETS élabore, gère et note plus de 50 millions de tests chaque année (y compris les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series®) dans plus de 180 pays et sur plus de 9 000 sites à travers le monde. www.ets.org

Related Links

http://www.ets.org



SOURCE Educational Testing Service-TOEFL