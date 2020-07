L'expert en économie, David L. Sunding, élu directeur général de The Brattle Group

BOSTON, 1er juillet 2020 /PRNewswire/ -- The Brattle Group est ravie d'annoncer que David L. Sunding a été élu nouveau directeur général de la société à compter du 1er juillet 2020. Dr Sunding succède à M. Alexis Maniatis, qui a occupé le poste de directeur général de Brattle pendant plus d'une décennie, et qui reprendra son activité de consultant à temps plein au sein de la société.

« La société a prospéré sous la direction d'Alexis. Nous sommes reconnaissants pour la vision et le leadership qu'il a apportés durant son mandat, valeurs qui nous ont aidés à préserver la culture singulière de notre société tout en triplant nos effectifs et en élargissant notre présence mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique », a déclaré le président du conseil d'administration de Brattle, Michael Cragg.

« Dave incarne les valeurs fondamentales de la société, à savoir l'esprit collaboratif, le respect, l'intégrité et le rendement », a expliqué M. Maniatis. « Son expérience en matière de leadership dans les domaines du conseil et de l'enseignement universitaire est un atout majeur, et c'est avec grand enthousiasme que nous envisageons le futur à long terme de la société », ajoute-t-il.

Dr Sunding a occupé le poste de directeur du bureau de San Francisco pendant 10 ans. Il est aussi membre du conseil d'administration de Brattle depuis 2019. Bien qu'il ait acquis de l'expérience dans plusieurs sociétés internationales de conseil économique, dont celle qu'il a cofondée lui-même, il estime que Brattle se distingue particulièrement par son service client et un développement professionnel hors pair. Agissant régulièrement en tant qu'expert-témoin, il se spécialise dans l'économie de l'environnement et de la concurrence.

Outre son activité de consultant, Dr Sunding est professeur titulaire à l'Université de Californie, à Berkeley, depuis 2000. En effet, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'établissement, dont six ans passés à la tête du Département de l'économie agricole et des ressources de Berkeley. Il a décidé de prendre une pause de l'enseignement pour se concentrer sur son rôle chez Brattle.

« J'ai hâte de continuer à diriger Brattle sur une trajectoire de croissance résolue », a déclaré Dr Sunding. « Alors que nous traversons des moments inhabituels, nous sommes impatients de tirer parti des succès de notre travail avec les clients existants, d'élargir l'étendue des services que nous offrons, de poursuivre le développement de carrière dans tout le cabinet et d'approfondir notre objectif d'améliorer la diversité, l'égalité et l'inclusion », ajoute-t-il.

À PROPOS DE BRATTLE

The Brattle Group apporte des solutions aux sociétés, cabinets d'avocats et gouvernements du monde entier pour résoudre des questions économiques, financières et réglementaires complexes. Nous nous distinguons par la clarté de nos idées et la crédibilité de nos experts, dont des universitaires et des spécialistes de l'industrie venus du monde entier. Brattle compte plus de 350 professionnels talentueux sur trois continents. Pour plus d'informations, rendez-vous sur brattle.com.

