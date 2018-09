L'exposition des industries culturelles de la Chine de l'Ouest présente le riche patrimoine de la Chine et son « esprit de la route de la soie »

En proposant une exposition principale, plusieurs forums industriels, une compétition et des performances artistiques, l'exposition présente au monde le charme de Xi'an, le berceau de la civilisation chinoise et le point de départ de l'ancienne route de la soie. L'événement coïncide avec le cinquième anniversaire du projet chinois de la route de la soie moderne, the Belt & Road Initiative (B&RI, l'initiative la ceinture et la route ou la nouvelle route de la soie), qui vise à relier la Chine avec les pays d'Eurasie par une série de projets d'infrastructure qui suivent les anciennes routes de commerce.

Une impressionnante collection d'œuvres magnifiques des maîtres de l'art chinois de la province du Shaanxi ont été exposées lors de l'événement, tandis que les collections de niveau national des musées du Shaanxi étaient également exposées. L'exposition inclut les technologies d'Internet et permet à tous les exposants de mettre leurs produits en ligne pour y être visualisés.

Afin de tirer parti des immenses possibilités offertes par la B&RI, un forum a eu lieu à l'exposition afin de discuter du développement de l'innovation numérique, une industrie stratégique émergente en Chine qui couvre des domaines tels que l'édition électronique, les dessins animés, le jeu vidéo, l'éducation en ligne et la réalité virtuelle (RV). Le secteur se situe en première ligne de la révolution technologique et, en adoptant la technologie numérique, il peut insuffler un nouveau vent frais sur la civilisation ancienne chinoise.

L'exposition a stimulé le secteur du tourisme en Chine de l'Ouest et a placé Xi'an sous les projecteurs au niveau international. Il s'agit du prélude au festival international du tourisme de Xi'an, qui invitera les voyageurs domestiques et de l'étranger dans une ville qui est déjà une destination touristique internationale avec plus de 3 000 ans d'histoire et des attractions de renommée mondiale telles que les guerriers et chevaux en terre cuite et ses anciens remparts.

À propos de l'exposition des industries culturelles de Chine de l'Ouest

La huitième exposition des industries culturelles de Chine de l'Ouest qui s'est tenue à Qu Jiang, Xi'an, a attiré plus de 800 exposants venus de 11 provinces et municipalités de Chine de l'Ouest, ainsi que de 12 pays et région, dont l'Iran, la Thaïlande, le Cambodge, le Royaume-Uni, l'Italie, le Népal, l'Inde et l'Arabie Saoudite.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/743691/Expo_Heritage.jpg