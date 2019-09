L'exposition du SDRPY ouverte aux visiteurs durant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York

La délégation du SDRPY présente des projets de développement et de reconstruction au Yémen à une multitude de diplomates, de personnalités politiques et de représentants de l'AGNU, ainsi qu'à plusieurs médias et organes de presse. En plus de proposer des commentaires oraux en différentes langues aux visiteurs de l'exposition, la délégation distribue des publications imprimées, dont un bulletin d'information couvrant les opérations du SDRPY des six derniers mois.

L'exposition du SDRPY, qui a commencé à accueillir les invités dès le premier jour de la semaine de l'AGNU, fait appel aux technologies de réalité virtuelle pour montrer les opérations menées au sein des gouvernorats yéménites dans sept secteurs essentiels : santé, éducation, électricité, agriculture et pêche, eau, transport, et construction d'immeubles résidentiels et gouvernementaux. L'exposition propose également des présentations photo et vidéo, traduisant visuellement l'impact humain et social des opérations menées dans le secteur de l'éducation par le SDRPY. Les galeries photo montrent notamment l'impact direct et indirect de la multiplication des opportunités d'emploi et des sources de revenus générées par le programme dans tous ses secteurs d'activité sur des Yéménites de tous âges.

