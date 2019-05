L'exposition internationale de fleurs de Kumming de 2019 fleurira en Chine

Le hall d'exposition de 50 000 mètres carrés accueillera plus de 500 exposants et plus de 35 000 acheteurs commerciaux chinois et internationaux. Lynch Group, Aibida, Vandenberg Roses et Hasfarm figurent parmi les exposants présentés. Les géants intersectoriels, SF Express et JD.com uniront également leurs forces pour présenter leurs stratégies en matière de logistique et de marché.

« Nous avons pour mission de construire la marque de calibre mondial "la flore du Yunnan" », a déclaré Zhang Mu, directeur général adjoint du bureau rural et de l'agriculture de la province du Yunnan. « Le KIFE est une plateforme solide pour l'intégration des ressources et le développement global de l'industrie dans son ensemble. Nous nous efforçons de faire de KIFE l'une des expositions florales les plus reconnaissables et les plus influentes d'Asie en Chine. »

En raison des ressources naturelles abondantes de la région et de son environnement favorable, le Yunnan est décrit comme le « sol fertile » de l'industrie florale chinoise. La production de fleurs fraîchement coupées du Yunnan est restée la meilleure de Chine pendant 25 années consécutives, représentant plus de 80 % du marché national ; ses principaux produits, dont des plantes en pot, des orchidées bateaux et roses, représentent 90 % du marché intérieur. Le Yunnan a établi sa position de leader dans l'industrie florale chinoise et asiatique.

« En tant que capitale des fleurs de la Chine, le marché des fleurs du Yunnan est devenu le plus grand marché commercial de fleurs fraîchement coupées de Chine et même d'Asie », a déclaré Zhang Lan, vice-président de Reed Exhibitions. « Reed Exhibitions utilisera, pour l'exposition de 2019, ses riches ressources mondiales et facilitera des partenariats plus solides entre les exposants et les acheteurs professionnels. »

Le KIFE 2019 accueillera également Israël comme son pays invité vedette de cette année. Une série de forums et d'événements professionnels sera organisée, ceux-ci partageront les technologies de plantation et de culture israéliennes à la pointe de la technologie. Il y aura également un groupe d'exposants israéliens présentant leurs technologies. En plus de mettre en lumière l'industrie florale asiatique, l'exposition invitera des représentants des consulats néerlandais, équatoriens et colombiens en Chine à participer au forum.

Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : https://www.kmflowerexpo.com/en-gb.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/888822/Kunming_International_Flower_Expo.jpg

SOURCE KIFE