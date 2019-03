L'exposition Now is the Time - Wuzhen Contemporary Art Exhibition 2019 réunit les plus grands artistes mondiaux

Cette exposition présentera 90 œuvres d'art de 60 artistes et équipes d'artistes, dont 35 sont présentées pour la première fois au monde. Trente de ces œuvres ont été spécialement créées pour cet événement. Tant par le nombre que par son ampleur, cette exposition est une expansion significative par rapport à l'édition précédente. Une exposition élégante, figure de proue de l'art contemporain, sera présente à Wuzhen, en Chine.

Des maîtres mais aussi de nouveaux artistes sont invités à participer à l'exposition

Quarante-huit artistes sont invités à participer aux expositions thématiques de l'exposition Wuzhen Contemporary Art Exhibition 2019, au cours de laquelle diverses formes d'œuvres contemporaines établiront des liens entre les cultures régionales tout en créant de nouvelles possibilités artistiques. La torture blanche de Gregor Schneider, lauréat du Lion d'or de la Biennale de Venise, met l'accent sur le dialogue avec l'espace et déclenche des sentiments claustrophobes chez les visiteurs. Le dispositif sonore unique de Yang Jiahui crée un instrument de musique impossible pour transcender la réalité. Wang Luyan prend la brique verte sur la place du cinéma en plein air de Wuzhen et applique la création artistique pour obtenir une interaction entre l'environnement et l'écologie locale. Dans le but d'explorer la créativité artistique de la nouvelle génération, cette exposition a réuni pour la première fois une équipe de jeunes critiques d'art : « How Far Off Is the Future ». Partie intégrante de l'exposition, l'équipe sélectionnera 12 des nouveaux artistes comme « finalistes », puis, dans un deuxième temps, en choisira trois parmi les 12 finalistes comme lauréats du prix, en suivant chaque étape du processus traditionnel, et notamment la nomination, l'exposition et le prix, et, ce faisant, marquera la création d'une exposition et d'une plateforme de communication qui permettront aux jeunes artistes et aux jeunes talents de mettre un pied et de se faire reconnaître en Chine.

Des espaces d'exposition, chacun avec ses propres caractéristiques uniques

L'événement donnera vie au thème « Now is the Time » à travers un lien unique avec des expositions dans trois espaces d'exposition : l'Usine de soie du Nord, la Grange à riz et la zone pittoresque de l'Ouest. Les œuvres artistiques contemporaines, qui seront exposées dans la zone pittoresque de l'Ouest de Wuzhen, où les cours d'eau et les ponts de pierre qui s'entrecroisent présentent un paysage aquatique unique, contribueront à créer un environnement fantastique où l'ancien et le nouveau coexistent. L'Usine de soie du Nord, témoin de l'évolution de l'héritage de l'ère industrielle chinoise, a été rénovée et transformée en un espace d'exposition d'art entièrement équipé. L'événement de cette année comprend un nouvel espace, la Grange à riz, qui servait autrefois au stockage du grain et qui a depuis été rénové pour devenir un lieu d'exposition d'art moderne complet qui continue de se bâtir une réputation de lieu privilégié pour exposer ses œuvres.

Une destination touristique artistique et culturelle

Alors que l'humain, le naturel et l'architecture coexistent harmonieusement dans un même environnement, l'exposition incomparable Wuzhen Contemporary Art Exhibition combine histoire et culture avec des éléments modernes pour créer une nouvelle expérience de vie artistique. Au cours de l'événement, la lauréate du Prix d'architecture Pritzker et maîtresse d'art Kazuyo Sejima créera une nouvelle installation extérieure Another Layer of Surface Water sur le côté sud du Dockside Boutique Hotel, reflétant les caractéristiques culturelles et régionales de Wuzhen. La nouvelle installation utilise des matériaux miroirs pour créer un effet semblable à la surface de l'eau qui s'intègre dans le paysage environnant et rappelle aux habitants de la ville et aux visiteurs que la vie et l'art font partie intégrante de la vie quotidienne à Wuzhen depuis des siècles. Wuzhen, antre moderne mais aussi destination artistique et culturelle, crée des possibilités infinies pour la vie.

L'exposition Wuzhen Contemporary Art Exhibition 2019 avec pour thème « Now is the Time » est accueillie par Culture Wuzhen Co., Ltd, sponsorisée et présidée par Chen Xianghong, et organisée et préparée par Feng Boyi en partenariat avec Wang Xiaosong et Liu Gang. L'événement accueille les amateurs d'art et les visionnaires de la vie du monde entier pour embarquer à bord d'un voyage esthétique à Wuzhen du 31 mars au 30 juin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/842618/2019_Wuzhen_Contemporary_Art_Exhibition.jpg

