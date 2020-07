L'exposition numérique Agro Food Tech Europe débutera le 20 juillet

Agro Food Tech Europe , le premier et unique salon numérique dédié exclusivement aux produits alimentaires, aux emballages alimentaires et aux technologies, se tiendra en ligne du 20 au 26 juillet.

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux pays à fermer leurs frontières, perturbant les systèmes de distribution alimentaire et provoquant des déséquilibres entre l'offre et la demande dans le monde entier. Dans le même temps, les risques posés par les grands rassemblements publics ont fait qu'il était impossible pour les personnes des secteurs de l'alimentation, de l'emballage alimentaire et de l'importation/exportation de se rendre à l'étranger ou d'organiser des rencontres en face-à-face.

En vue de surmonter ces défis, Agro Food Tech Europe fournira aux représentants de ces secteurs un espace numérique sûr et sécurisé dans lequel ils pourront tenir des réunions, échanger des idées et explorer de nouvelles opportunités commerciales.

Le premier et unique salon en ligne de ce type

La « nouvelle normalité » causée par la crise COVID-19 a contraint les experts et les représentants de l'industrie à mener leurs activités en ligne. Conformément à cette tendance mondiale émergente, Agro Food Tech Europe, le premier et unique salon numérique dédié exclusivement aux produits alimentaires, aux emballages alimentaires et aux technologies agroalimentaires, se tiendra en ligne du 20 au 26 juillet.

Attirant des exposants et des visiteurs du monde entier et bénéficiant d'une infrastructure de pointe, cet événement de sept jours permettra aux participants de tenir des réunions virtuelles à tout moment, de jour comme de nuit. Grâce aux plateformes de vidéoconférence et de discussion en direct du salon, les exposants peuvent planifier et tenir des réunions, à la fois avec les visiteurs et avec d'autres exposants.

« Des plateformes commerciales hautement efficaces »

« À un moment où les voyages internationaux sont extrêmement limités et où les préoccupations en matière de santé empêchent les visites physiques dans d'autres pays, les salons virtuels sont devenus des plateformes d'affaires hautement efficaces », a déclaré Barış Salur, directeur du projet en ligne d'Agro Food Tech.

Selon M. Salur, les entreprises du secteur de l'alimentation, de l'emballage alimentaire et des technologies agroalimentaires du monde entier devraient participer à Agro Food Tech Europe, pour lequel les fabricants d'aliments européens, ainsi que ceux des pays voisins, ont manifesté un grand intérêt.

« Nous sommes convaincus que les salons virtuels, qui présentent également des avantages significatifs en termes de coûts de transport et d'hébergement, continueront à fournir des alternatives viables à leurs homologues physiques », a-t-il déclaré.

Pour tout complément d'information : https://www.agrofoodtecheurope.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1214298/Agro_Food_Tech_Europe.jpg

Équipe d'assistance de B2Press // [email protected] // +31-30-799-6022

Related Links

https://www.agrofoodtecheurope.com



SOURCE Agro Food Tech Europe