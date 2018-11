L'exposition « The Majlis - Cultures in Dialogue » effectuera sa prochaine étape au siège de l'UNESCO à Paris

S'appuyant sur l'engouement du public pour l'exposition récemment organisée au Palais des grands maîtres à La Valette (Malte), The Majlis - Cultures in Dialogue poursuit son périple à travers le monde en faisant étape au siège parisien de l'UNESCO le 29 novembre, avant d'autres haltes prévues en Europe, aux États-Unis et en Chine. Cette exposition interculturelle itinérante met en vedette une collection du Sheikh Faisal bin Qassim Al-Thani Museum, constituée d'objets d'exception reflétant l'interaction entre les civilisations dans le passé et incitant au dialogue à l'instant présent.

The Majlis - Cultures in Dialogue a été organisée à l'initiative du Sheikh Faisal Bin Qassim Al-Thani Museum, au Qatar, en collaboration avec le Bureau de l'UNESCO à Doha, la Qatar National Commission for Education, Culture and Science (Commission nationale du Qatar pour l'éducation, la culture et la science), et les musées du Qatar. Dans le cadre du parrainage de platine de Qatar Shell, cette exposition s'installera au siège de l'UNESCO pour une durée de deux semaines avant de rejoindre d'autres destinations.

Cette exposition mêlant diverses cultures recrée l'atmosphère du majlis - l'espace d'hospitalité et de dialogue présent dans les foyers du golfe Arabique - offrant aux visiteurs l'opportunité d'échanger des idées sur les points communs existant entre différentes cultures, et sur l'expression de ces points communs dans les domaines technologique, artistique et culturel.

En mettant à l'honneur une collection exceptionnelle qui reflète la beauté issue de plusieurs siècles de dialogue interculturel, l'exposition vise à inciter les visiteurs à s'asseoir dans le majlis pour écouter des histoires et engager la conversation sur ce qu'ils voient et découvrent dans les vitrines, ainsi que leur expérience au sein de l'exposition. Les visiteurs ne pourront qu'être fascinés par la splendeur des objets exposés. Ceux-ci parleront de manière différente à chacun, déclenchant tout un éventail de pensées et d'émotions.

Commentant cet événement, S.E. Sheikh Faisal Bin Qassim Bin Faisal Al Thani, a déclaré :

« L'héritage tangible, intangible et documentaire de tous les peuples - leurs objets, leur artisanat, leurs arts et leurs chansons - est essentiel à l'existence d'un dialogue culturel et civilisé entre les nations. En partageant des objets qui relient les individus à leur passé, nous espérons garder vivantes l'histoire, la culture et les traditions, et instaurer un dialogue durable dans les différents pays accueillant l'exposition. »

De son côté, le Dr. Anna Paolini, Directrice du Bureau de l'UNESCO à Doha, a affirmé :

« The Majlis - Cultures in Dialogue à Paris sera une excellente opportunité pour souligner le rôle crucial des musées et leur importance dans le dialogue culturel et le partage des connaissances. Les différents objets et les pratiques liées à leur utilisation permettront aux visiteurs de l'exposition de se rendre compte que le monde a toujours été interconnecté et que ces échanges enrichissent nos vies aujourd'hui encore. Ces objets du passé pourraient devenir nos meilleurs ambassadeurs pour nous rappeler la puissance et la force qui découlent de l'adhésion à la diversité et du respect des pratiques culturelles des autres. Les objets exposés illustrent ce que la créativité humaine peut réaliser si nous sommes ouverts aux autres. J'espère également que ces objets seront source d'inspiration pour la paix et la tolérance. »

Cette exposition n'est que le début d'un projet beaucoup plus vaste visant à connecter les gens, les croyances et les cultures en créant des opportunités de dialogues à la fois respectueux et productifs. Ce projet a pour ambition de créer une plateforme où discuter d'aspects culturels pertinents afin de générer des perspectives originales par le biais d'une réflexion collective.

Après Paris, l'exposition fera halte dans plusieurs pays européens dont l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni. Les États-Unis devraient également accueillir cette exposition d'ici 2021.

