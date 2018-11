L'exposition « Traveling with Gaudi » sera dévoilée lors de la Semaine de la créativité et du design de Chengdu et un hôtel ayant pour thème Gaudi est prévu à Chengdu (Chine)

Les sociétés européennes spécialisées dans le design seront au centre de l'événement. Une exposition des œuvres d'Antoni Gaudi, le célèbre architecte espagnol, partagera ses réflexions en matière d'architecture naturelle et fournira des références et des inspirations pour le développement de la construction de Chengdu, une ville dont la culture est connue dans le monde entier.

Sur le thème « Voyager avec Gaudi » (Traveling with Gaudi), l'exposition comprendra cinq volets : « À propos de Gaudi », « S'inspirer de Gaudi », « Voyager avec Gaudi », « Éclairés par Gaudi » et « L'influence de Gaudi sur l'architecture moderne » ; on y trouvera plus de 100 estampes, maquettes, photographies, sculptures, un musée numérique de la cathédrale de la Sagrada Familia et d'autres œuvres de Gaudi. De plus, une exposition en réalité virtuelle des illustrations de Gaudi liées à l'architecture permettra au public d'interagir avec les créations structurales de Gaudi, dans le temps et dans l'espace.

Participeront à cet événement un membre de la famille de Gaudi, le sculpteur et créateur de bijoux JOAN SERRAMIA, le conservateur du Musée Paroissial de Barcelone, muséologue et historien PERE JORDI FIGUEROLA, l'architecte en chef de Gaudi, XAVIER NIETO et bien d'autres, qui visiteront la ville d'accueil afin d'envisager la construction d'un hôtel sur le thème de Gaudi à Chengdu, une des villes les plus touristiques en Chine.

Depuis sa première collaboration avec cet événement, en 2016, le prix IF Design Award présente chaque année les dernières œuvres primées dans le monde entier ainsi que les dernières tendances internationales en matière de design. Cette année, environ 150 œuvres (y compris trois médailles d'or obtenues en 2018), en provenance de 13 pays, seront présentées pour la première fois en Chine. Les différents publics auront même la possibilité de les emporter et d'améliorer leur quotidien grâce au design.

