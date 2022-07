L'HISTOIRE DE 40 ANS DE L'ENTREPRISE DELOREAN MOTOR COMPANY SE RÉIMAGINE

Quatre générations de véhicules sont les éléments constitutifs de la nouvelle Alpha5 de DeLorean

SAN ANTONIO, 25 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Pour la première fois, DeLorean Motor Company Inc. partage les bases du coupé Alpha5 EV qui a été révélé le 30 mai. Au cours des 40 dernières années, la marque a constamment évolué derrière des portes closes. C'est cette évolution qui a inspiré le dernier véhicule de DeLorean.

La DeLorean DMC-12 est devenue une icône universelle en 1981. Elle a capturé un moment dans le temps et a ouvert la voie à un héritage de design rebelle et emblématique, mais elle n'a jamais été destinée à être une interprétation statique de la marque. Bien qu'aucun rendu de véhicule ni aucun nouveau véhicule n'ait été publié au cours des 40 dernières années, la marque n'a cessé de s'appuyer sur son héritage, et DeLorean propose aujourd'hui un regard sur son histoire réimaginée.

Pour créer l'Alpha5, DeLorean a utilisé des archives découvertes et a travaillé avec Italdesgin, qui a conçu la DMC-12, pour réimaginer l'évolution des véhicules par décennie. Pour ce faire, les équipes de conception se sont immergées dans le style et la technologie de chaque décennie et n'ont utilisé que des outils disponibles pour chacune d'entre elles.

« Pour comprendre où nous allons, nous devons savoir où nous sommes allés », a déclaré Troy Beetz, CMO de DeLorean Motor Company Inc. « Nous avons la responsabilité d'explorer et d'honorer l'histoire de la marque tout en préservant son avenir. »

Cette frise historique réimaginée a donné lieu à quatre conceptions générationnelles.

Inconnue du grand public, DeLorean a créé sa première Alpha peu après la DMC-12. La DMC-24 était un véhicule de 4 à 5 places conçu en 1981. Des croquis archivés ont révélé un pas vers l'avenir de DeLorean avec un abandon de sa carrosserie en acier inoxydable et l'exploration de nouveaux matériaux, mais le véhicule est finalement resté inédit.

En 1996, la deuxième icône de DeLorean, le roadster Alpha2, est née. L'Alpha2 représente le premier écart complet de DeLorean par rapport au design hérité de la DMC-12 et aux langages de conception évolutifs de la marque qui ont été propulsés par l'amélioration de la technologie.

En 2006, la DeLorean Alpha3, une berline de luxe et la première interprétation de la marque d'un véhicule électrique, est née. L'Alpha3 a repoussé les limites et la marque a commencé à définir la définition même de ce que signifiait pour un véhicule d'être une DeLorean.

Lorsque la nouvelle décennie a frappé, la prise de contrôle de la technologie était évidente. En 2013, la DeLorean Alpha4 a été créée, un SUV fonctionnant à l'hydrogène.

Les années 2020 marquent la naissance de DeLorean Motor Company Inc, une entreprise de mobilité à énergie nouvelle, permettant à Classic DMC de se concentrer sur la maintenance et le soutien de l'emblématique DMC-12. Le 30 mai 2022, les premières images de la DeLorean Alpha5 EV ont été révélées au monde.

Faites un voyage à travers l'évolution réimaginée de la DeLorean sur https://delorean.com/generational/ .

