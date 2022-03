L'Hohem iSteady V2 remporte le Red Dot Design Award 2022 en Allemagne

L'Hohem iSteady V2 est doté d'une caméra intégrée avec une technologie de détection visuelle alimentée par l'IA brevetée et des algorithmes de traitement personnalisés également alimentés par l'IA permettant le suivi automatique du visage et la reconnaissance des mouvements sans avoir recours à une application tierce, ce qui constitue une première dans la mesure où, jusqu'à présent, le suivi intelligent nécessitait l'installation d'un programme annexe. Ce produit est compatible avec une large gamme de logiciels et d'appareils. Le suivi par l'IA reste possible même si l'appareil est posé sur un support ; le suivi visuel est ainsi redéfini.

De plus, le suivi par l'IA de l'Hohem iSteady V2 ne se limite pas aux visages : il peut aussi reconnaître la silhouette de l'utilisateur, ce qui permet un suivi même lorsque celui-ci tourne le dos à l'appareil. L'Hohem iSteady V2 permet également de contrôler l'appareil d'un geste de la main pour pouvoir le commander à distance sans avoir à toucher l'écran ou les touches. Par exemple, le geste signifiant OK lance instantanément le suivi par l'IA tandis que montrer la paume de la main le désactive. Cette fonctionnalité très pratique est un véritable avantage pour les créateurs de vidéos et les streamers en direct.

La tête du stabilisateur, dont le design s'inspire de la chouette, est dotée d'une reconnaissance par l'IA performante, d'un suivi rapide et d'un suivi automatique. La lumière enveloppante et le design unique en forme de diamant offrent trois niveaux de lumière douce naturelle réglable pour répondre aux besoins variés des utilisateurs en matière d'éclairage et améliorer la qualité générale des tournages. L'algorithme anti-tremblements à trois axes iSteady4.0 et le champ de vision optimisé de l'objectif permettent une reconnaissance visuelle précise, ce qui accroît davantage la polyvalence.

L'iSteady V2 est conçu avec un double panneau laminé pour garantir à la fois une utilisation intelligente lors des tournages et une optimisation de l'espace et de la portabilité. Le produit est repliable et possède plusieurs modes de fonctionnement, dont la réalisation de vidéos à la main. Sa poignée ergonomique en cuir assure une sensation de confort tout au long du tournage. L'iSteady V2 ne pèse que 263 grammes (9,27 onces), ce qui en fait l'outil idéal pour réaliser des vidéos sur Internet.

Conformément à la mission de la société, qui consiste à intégrer une technologie intelligente dans la stabilisation vidéo de haute qualité pour que « tout le monde puisse enregistrer et partager les plus beaux moments de sa vie », Hohem Technology encourage l'innovation afin de proposer aux vidéastes amateurs et professionnels une expérience de tournage intelligente plus riche. En obtenant le Red Dot Design Award 2022, l'entreprise a acquis une renommée internationale. Hohem Technology entend continuer de respecter la valeur de la marque, qui consiste à « toujours œuvrer à la création d'une meilleure expérience utilisateur et améliorer en permanence les performances indépendantes afin de fournir aux utilisateurs des produits présentant un bon rapport qualité-prix ».

