L'Honor 8X dévoilé avant son lancement à l'international

XI'AN, Chine, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Honor, une grande marque de smartphones offerte en ligne, a dévoilé aujourd'hui le dernier Honor 8X, un téléphone alliant esthétique et technologie de pointe. Inspiré de la philosophie du design minimaliste et de la technologie des puces montées sur film (chip-on-film ou COF), le smartphone est doté d'un plein écran de 6,5 pouces au rapport écran-boîtier de 91 % et d'un boîtier en verre Aurora en 2,5 D à double couche créant un réseau de diffraction qui confère au smartphone un look audacieux et ambitieux. L'Honor 8X a été lancé en Chine le 5 septembre 2018 et sera progressivement rendu disponible sur les marchés étrangers dès le mois d'octobre.

L'Honor 8X témoigne de l'esprit audacieux et du design unique de la marque grâce à ses technologies exceptionnelles, à son design minimaliste saisissant et à son savoir-faire sophistiqué. En adoptant une approche scientifique de l'esthétique, l'Honor 8X établit le juste équilibre entre fonctionnalité et beauté, du jamais vu sur le marché.

Les caractéristiques principales de l'Honor 8X incluent:

un grand écran de 6,5 pouces à la clarté incomparable : l'Honor 8X est doté d'un plein écran de 6,5 pouces à encoche au sommet au format 19,5:9 intégré à un boîtier de 5,5 pouces de long et de 7,8 mm d'épaisseur. Il se rapproche du format 21: 9 utilisé dans les cinémas et permet aux utilisateurs d'en prendre plein la vue sur un smartphone minimaliste.

l'Honor 8X est doté d'un plein écran de 6,5 pouces à encoche au sommet au format 19,5:9 intégré à un boîtier de 5,5 pouces de long et de 7,8 mm d'épaisseur. Il se rapproche du format 21: 9 utilisé dans les cinémas et permet aux utilisateurs d'en prendre plein la vue sur un smartphone minimaliste. un rapport écran-boîtier de 91 % intégré à un boîtier mince : le rapport écran-boîtier est essentiel à la conception d'un smartphone. Honor fait appel à la technologie COF avancée et à un design d'antenne breveté pour réduire la largeur de la bordure inférieure à 4,25 mm et atteindre un rapport écran-boîtier de 91 % supérieur à celui de la plupart des smartphones emblématiques.

un design minimaliste dans un souci d'esthétique : une structure centrale en métal et un boîtier en verre Aurora en 2,5 D à double couche créant un réseau de diffraction confèrent à l'Honor 8X une allure élégante et homogène. Le concept de gradation parallèle est constitué de 15 couches et génère un reflet différent en fonction de l'angle d'observation adopté. L'utilisateur peut affirmer son style et sa personnalité en choisissant parmi les trois couleurs disponibles : bleu, noir et rouge.

une structure centrale en métal et un boîtier en verre Aurora en 2,5 D à double couche créant un réseau de diffraction confèrent à l'Honor 8X une allure élégante et homogène. Le concept de gradation parallèle est constitué de 15 couches et génère un reflet différent en fonction de l'angle d'observation adopté. L'utilisateur peut affirmer son style et sa personnalité en choisissant parmi les trois couleurs disponibles : bleu, noir et rouge. la protection des yeux : l'exposition des yeux à la lumière bleue des écrans d'appareils électroniques suscite une inquiétude croissante. L'Honor 8X adopte une nouvelle génération de mode « confort des yeux » certifié par TüV Rheinland qui permet de réduire le rayonnement de la lumière bleue émis par l'écran et d'éviter ainsi la fatigue oculaire. Le smartphone dispose également de modes d'affichage « jour » et « nuit » qui permettent aux utilisateurs de voir clairement l'écran lorsqu'ils se trouvent au soleil et de lire plus confortablement avant d'aller se coucher.

George Zhao, le président d'Honor, a déclaré : « En dévoilant le nouvel Honor 8X, Honor établit de nouvelles références en matière d'équilibre entre valeur, design et performance. L'Honor 8X n'est pas seulement une magnifique œuvre minimaliste. Il fait figure de pionnier et prouve que des fonctionnalités extravagantes ne signifient pas nécessairement un prix extravagant : l'Honor 8X dépasse les attentes des consommateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis en termes de tarif, de performance ou d'esthétique. »

