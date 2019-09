L'HONOR Band 5, un bracelet intelligent, élégant et pratique au rendement supérieur

Optimisé par la dernière technologie de fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 3.0, le bracelet HONOR Band 5 offre une surveillance plus précise et ininterrompue de la fréquence cardiaque en temps réel, et ce 24 heures sur 24 pour aider les utilisateurs à suivre de très près leur santé et leur forme physique. Le moniteur de fréquence cardiaque ne clignote pas la nuit, évitant ainsi toute interférence de la lumière nocturne tout en déclenchant une alarme de fréquence cardiaque qui vibre et clignote pour alerter les utilisateurs lorsque leur rythme cardiaque dépasse les limites prédéfinies.[2]

L'HONOR Band 5 est également doté de la technologie TruSleep™, qui enregistre automatiquement le sommeil léger, profond et paradoxal[3] tout en surveillant la qualité du sommeil des utilisateurs. Appuyée par la technologie basée sur l'IA de Huawei et certifiée par le Centre des marqueurs biologiques et dynamiques (en anglais, Center for Dynamical Biomarkers) de la Harvard Medical School (faculté de médecine de l'université d'Harvard), TruSleep™ identifie avec précision six troubles du sommeil courants et propose plus de 200 suggestions personnalisées pour améliorer la qualité du sommeil. Par rapport aux modèles de la génération précédente, le rendement a été amélioré avec une précision pouvant atteindre 96,3 %.

Un moniteur professionnel de forme physique

Le bracelet HONOR Band 5 résiste à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur et enregistre le nombre de nages, la vitesse, la distance, les intervalles, les calories brûlées et le SWOLF moyen pour différents styles de nage. Ces paramètres aident les utilisateurs à suivre leur progression et à améliorer leur technique de nage.

L'appareil est un compagnon d'exercice fiable, surveillant de près les séances d'entraînement des utilisateurs et fournissant des recommandations d'amélioration. Il prend en charge diverses activités extérieures et intérieures, notamment la course à pied en plein air, le tapis roulant d'intérieur, l'équitation d'extérieur, le cyclisme en salle, l'entraînement libre, la marche, la natation, l'entraînement elliptique, l'aviron et la marche à l'intérieur.

Des caractéristiques pratiques tout-en-un

Équipé d'un écran tactile couleurs AMOLED de 0,95 pouce, la résolution d'écran du HONOR Band 5 de 240 x 120 pixels à 282 ppp est facile à lire, même sous la lumière directe du soleil. Une seule charge permet une utilisation normale du bracelet pendant 14 jours.

Lorsqu'il est connecté à un smartphone, l'HONOR Band 5 alerte également les utilisateurs des appels entrants, des SMS, des courriels et des notifications SNS reçus. Une fonction de commande à distance permet aux utilisateurs de capturer des photos avec les caméras arrière et avant du téléphone en un seul clic. Lorsque le système Bluetooth est activé, les utilisateurs peuvent même localiser le téléphone connecté grâce à la fonction « Localiser mon téléphone ».

Le PDG d'HONOR, George Zhao, a déclaré : « Les utilisateurs d'HONOR sont incroyablement actifs et dynamiques. Ils apprécient les appareils portables qui non seulement enrichissent leur vie, mais leur permettent également d'exprimer leur style personnel. Le bracelet HONOR Band 5 a été conçu pour répondre à ces besoins puisqu'il présente un design élégant tout en étant doté d'un moniteur de fréquence cardiaque et de forme physique, le tout dans un accessoire pratique et à la mode. »

L'HONOR Band 5 a été sacré produit le plus vendu sur Flipkart, tout le stock ayant été épuisé seulement cinq jours après son lancement en Inde. À la suite de ce succès, l'HONOR Band 5 sera disponible à l'achat sur plusieurs canaux de vente à travers le Royaume-Uni, notamment O2, Argos et Asda. D'autres marchés suivront.

[1] Le prix du bracelet peut varier pour chaque marché. [2] L'HONOR Band 5 n'est pas un appareil médical et ne peut pas être utilisé à des fins médicales. [3] Mouvement oculaire rapide.

À propos de HONOR

HONOR est l'une des principales marques de smartphones. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier plan, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

