L'Huawei SmartLi UPS est finaliste du « Best of Show Award » à Interop Tokyo 2021

« Huawei a réalisé des innovations numériques dans le système d'alimentation et de distribution électrique des centres de données. Il utilise la gestion visualisée en full-link et la maintenance prédictive intelligente pour assurer la haute fiabilité des centres de données. En outre, la topologie innovante et l'excellente conception de la dissipation thermique maximisent la densité de puissance et l'efficacité. En outre, SmartLi adopte une technologie d'égalisation active du courant qui permet une utilisation hybride des anciennes et des nouvelles batteries. Tous ces éléments montrent la force d'innovation de Huawei. À l'avenir, nous attendons avec impatience d'autres produits et solutions de Huawei. »

La zone d'exposition ShowNet est le point culminant de l'exposition annuelle Interop. Huawei a installé le SmartLi UPS dans la zone d'exposition pour alimenter les appareils de démonstration sur place, assurant ainsi l'interconnexion des appareils de plusieurs fournisseurs dans la zone d'exposition. Lors de l'Interop Tokyo 2021, l'Huawei SmartLi UPS a montré sa force.

Caractéristique 1 : Ultra-haute fiabilité

L'Huawei SmartLi UPS utilise du phosphate de fer lithié, qui est plus stable et qui élimine les inspections de routine, ne génère pas d'oxygène et d'incendie en cas d'emballement thermique, et est donc plus fiable. En outre, grâce à l'intégration de technologies numériques avancées, des paramètres tels que la tension, le courant, l'état des commutateurs et la température des nœuds clés peuvent être surveillés en temps réel et les états anormaux peuvent être affichés, ce qui facilite la localisation des défauts. En outre, l'application d'un système BMS à trois couches met en œuvre une gestion affinée pour garantir la fiabilité des batteries au lithium.

Caractéristique 2 : Ultra-haute densité de puissance

Par rapport à la solution traditionnelle d'onduleurs à batterie plomb-acide, la solution Huawei SmartLi UPS permet de réduire l'empreinte écologique de plus de 60 % de bout en bout. Il n'est pas nécessaire de le remplacer dans les 10 ans, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation du centre de données.

Caractéristique 3 : Ultra-haute efficacité

L'UPS modulaire Huawei a un rendement élevé de 97 % en mode redresseur-inverseur. Les modules utilisent la technologie d'hibernation pour atteindre une efficacité en charge légère. Le mode en ligne intelligent nouvellement lancé a un rendement élevé de 99 %, ce qui permet d'atteindre un rendement à pleine charge et de garantir une alimentation électrique ininterrompue de haute qualité.

Caractéristique 4 : Super intelligence

L'Huawei SmartLi UPS adopte de manière innovante une technologie intelligente pour prédire la durée de vie des condensateurs, la durée de vie des ventilateurs, la température des nœuds clés et la capacité des batteries, etc. Il transforme la maintenance passive proactive en maintenance prédictive. En outre, SmartLi adopte une technologie d'égalisation active du courant qui permet une utilisation hybride des anciennes et des nouvelles batteries. Associé à l'UPS modulaire Huawei, le SmartLi UPS permet une expansion flexible de la capacité, ce qui réduit le risque d'investissement et le coût total de possession.

Pour l'avenir, Huawei poursuivra ses innovations technologiques et aidera ses clients à construire des centres de données de nouvelle génération simples, écologiques, intelligents et fiables.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Nous employons plus de 197 000 personnes et sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et entreprise pour un monde intelligent et totalement connecté. À cette fin, nous favoriserons une connectivité omniprésente et l'égalité d'accès aux réseaux ; nous apporterons l'intelligence artificielle et en cloud aux quatre coins du monde pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; nous créerons des plateformes numériques pour aider tous les secteurs et toutes les entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; nous redéfinirons l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les individus dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, au bureau ou en déplacement. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.huawei.com ou suivez Huawei sur les réseaux sociaux :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491604/Huawei_SmartLi_UPS_Wins_Finalist__Best_Show_Award.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491603/Huawei_Interop_Tokyo_2021.jpg

SOURCE Huawei