L'huile de palme produite de façon responsable joue un rôle important dans l'équilibre de l'alimentation animale

Mme Irene Trigueros, Directrice commerciale principale, a déclaré : « L'Europe est un marché de croissance essentiel pour le secteur des suppléments alimentaires pour animaux. L'adoption de la marque GoNutri ouvre un nouveau chapitre dans le secteur de l'alimentation animale de GAR en Espagne. Notre vocation est d'aider les agriculteurs et les producteurs en leur fournissant des nutriments essentiels et un accompagnement qui doit leur permettre d'améliorer les rendements et d'entretenir la santé de leur bétail. »

Les suppléments d'alimentation animale tirés de l'huile de palme sont l'acide palmitique et l'acide laurique.

L'acide palmitique est naturellement présent dans le lait et la viande des ruminants, ce qui en fait un apport alimentaire exempt de risque. Sa bonne digestibilité permet à l'animal d'absorber une bonne quantité d'énergie et d'améliorer sa santé générale et sa nutrition. Dans des concentrations élevées, il augmente la production de lait et de matières grasses laitières.

L'acide laurique est un autre acide gras naturel. Ses propriétés antivirales et antibactériennes aident à la prévention des maladies chez les animaux monogastriques, comme le porc et la volaille. Il se distingue par ses puissants effets antibactériens contre les bactéries gram+ et les virus à enveloppe lipidique. L'acide laurique améliore la santé générale de l'intestin en régulant les réponses inflammatoires, en augmentant la longueur des villosités et en réduisant la flore intestinale pathogène. La monolaurine, produit par l'estérification de l'acide laurique et du glycérol, a des effets très similaires à l'acide laurique. Et ses effets sont 10 fois plus puissants.

Lors d'un récent webinaire organisé par l'équipe GoNutri sur les bénéfices de l'huile de palme dans l'alimentation animale, il a été débattu du rôle important que jouent les différentes graisses provenant d'une huile de palme de production responsable dans l'amélioration des rendements et de la santé du bétail.

Au cours du webinaire, la professeure Teresa Castro, docteur en médecine vétérinaire, professeur titulaire à l'Université Complutense de Madrid et spécialiste de la nutrition animale, a expliqué : « Les graisses ont toujours servi de source d'énergie aux animaux à forte demande énergétique, comme le sont les ruminants en lactation ou les animaux à croissance rapide. Mais en plus de l'énergie, ils fournissent des acides gras essentiels qui facilitent l'absorption des vitamines liposolubles et sont une source d'acides gras bioactifs. »

« Cela s'est traduit par une augmentation e de la masse corporelle, une amélioration des fonctions génésiques, une augmentation de la production de lait et de matières grasses laitières, la régulation des réactions inflammatoires, la stabilité et la réduction de la flore intestinale pathogène de l'animal. Et ces lipides se trouvent dans l'alimentation animale tirée de l'huile de palme », a ajouté Mme Castro.

GoNutri continuera d'accompagner les agriculteurs et les producteurs sur d'autres marchés en profitant des capacités de distribution étendues et éprouvées de GAR pour les produits obtenu du palmier.

À propos de GoNutri

GoNutri offre deux gammes de produits phares : GoNutri Energy (acide palmitique) et GoNutri Protect (acide laurique et monolaurine). GoNutri Energy fournit des sources d'énergie hautement concentrées pour les ruminants, tandis que GoNutri Protect améliore la santé intestinale des porcs et de la volaille.

Les compositions des produits GoNutri, qui sont des compléments alimentaires pour bétail obtenus à partir du palmier et de l'huile de palmiste d'origine durable, sont élaborées depuis plus de 10 ans par des spécialistes et des experts de la profession.

À propos de Golden Agri-Resources (GAR) :

La société GAR est l'une des principales entreprises exploitant des plantations de palmiers oléagineux, situées en Indonésie, dont la superficie totale couvrait 535 826 hectares au 31 mars 2021 (comprenant de petits exploitants de plasma). Elle a intégré des opérations axées sur la production et la distribution d'un vaste portefeuille de produits issus du palmier.

Fondée en 1996, GAR a été cotée en bourse à Singapour en 1999 et affichait une capitalisation boursière de 2,0 milliards de dollars US au 31 mars 2021. Flambo International Limited, une société de placement, est aujourd'hui premier actionnaire de GAR avec une participation de 50,52 pour cent. GAR compte plusieurs filiales, dont PT SMART Tbk, cotée à la bourse indonésienne depuis 1992.

GAR est axé sur la production responsable d'huile de palme. En Indonésie, ses activités principales comprennent la culture et la récolte de palmiers oléagineux ; la transformation de grappes de fruits frais en huile de palme brute (CPO) et en palmiste; le raffinage de la CPO en produits valorisés que sont l'huile de cuisson, la margarine, le shortening, le biodiesel et les substances oléo-chimiques; ainsi que la commercialisation des produits de palmes dans le monde entier. Les produits GAR sont livrés à une clientèle diverse dans plus de 70 pays grâce à son réseau mondial de distribution qui dispose de capacités d'expédition et de logistique, de gestion de destination, de raffinage à terre et d'opérations de départ-réservoir dans de nombreux pays. GAR entretient également des activités complémentaires : produits à base de soja en Chine, produits à base de tournesol en Inde, ainsi que des entreprises sucrières.

