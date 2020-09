L'IA contribue à un meilleur dépistage du cancer du sein

Après le lancement de ProFound AI au BeNeLux par RMS Medical Devices, la société Belge lancera la nouvelle application de cette technologie révolutionnaire, « ProFound AI RISK », au mois d'octobre, qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Pour ce faire, RMS Medical Devices a conclu un partenariat avec la société américaine iCAD, qui a développé l'outil d'IA.

ProFound AI est un algorithme évolutif basé sur la technologie Deep Learning qui devient de plus en plus efficace pour dépister le cancer du sein sur la base d'une mammographie. Le programme est déjà compatible avec la majorité des appareils mammographie numérique et représente une véritable aide au diagnostic pour les radiologues pour repérer les lésions suspectes sur les mammographies et tomosynthèses (mammographie 3D), examen plus précis mais aussi plus complexe à analyser. L'algorithme de ProFound AI permet de détecter tous types de lésions même subtiles (distorsions, microcalfications, sein traités), très petites ou sur seins denses.

ProFound AI RISK permet d'évaluer, de manière fiable, le risque pour chaque femme de développer un cancer du sein dans les 2 ans . « L'IA est un outil de support pour les spécialistes. La meilleure évaluation des risques pourra permettre de personnaliser le dépistage du cancer du sein. Maintenant, le dépistage se fait tous les deux ans, en fonction de l'âge d'une personne, mais on pourrait par exemple évoluer vers un examen tous les six mois pour les personnes présentant des risques plus élevés », explique Olivier Wouters de RMS Medical Devices.

Chaque année, on diagnostique plus de 10.000 cas de cancer du sein en Belgique et 2.300 personnes en meurent. Aux Pays-Bas, plus de 15.000 femmes ont été diagnostiquées l'année dernière et plus de 3.000 personnes en sont mortes en 2018. Bien que le dépistage sauve de nombreuses vies, des études internationales montrent néanmoins que les examens de routine peuvent parfois rater des cas de cancer du sein

