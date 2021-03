L'ICHOM et LOGEX signent un accord pour accélérer la mise en place des soins de santé axés sur la valeur dans le monde entier

LONDRES, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) signe un accord pluriannuel avec la société néerlandaise d'analyse de la santé LOGEX pour lancer la Plateforme de référence mondiale de l'ICHOM. Cette collaboration fournira à la communauté des soins de santé la toute première plateforme permettant de comparer les résultats des patients à l'échelle internationale, pour un apprentissage et des améliorations plus rapides des soins de santé dans le monde entier.

L'ICHOM et LOGEX, une société de soins de santé et d'analyse de premier plan, établiront la première Plateforme de référence mondiale du monde utilisant des versions lisibles par machine des ensembles de normes de l'ICHOM. Celles-ci simplifient la mise en œuvre et réduisent la charge d'enregistrement que nécessite la pratique clinique, en établissant les fondements d'une étude comparative mondiale. La plateforme de référence permettra de comparer les mesures de résultats qui comptent pour les patients de l'ensemble des régions, nations et prestataires.

« La Plateforme de référence mondiale de l'ICHOM est la prochaine étape logique de notre mission visant à libérer le potentiel des soins de santé axés sur la valeur. Elle fournira aux organisations de santé qui utilisent les ensembles de normes de l'ICHOM l'évaluation impartiale et sécurisée de leurs performances dont elles ont tant besoin. En conséquence, la plateforme est conçue pour faire office de source de confiance en matière d'innovation et d'amélioration au sein de la communauté mondiale des prestataires de soins de santé », ont déclaré le Dr Stefan Larsson et le professeur Michael Porter, cofondateurs de l'ICHOM.

Les prestataires de soins de santé et les chercheurs cliniques collecteront, valideront et compareront leurs résultats de manière efficace et à grande échelle, en utilisant les ensembles de normes de haute qualité de l'ICHOM ainsi que la technologie et l'expertise de LOGEX. En outre, ils seront en mesure d'évaluer leurs performances par rapport aux autres prestataires du monde entier à l'aide de tableaux de bord interactifs dotés de fonctionnalités d'analyse approfondie pertinentes. La plateforme sera ouverte via des API qui permettront aux prestataires et aux tiers de collaborer pour collecter et enregistrer des données de résultats validées via la plateforme. Les prestataires seront également en mesure d'extraire des données directement de la plateforme de l'ICHOM pour effectuer des recherches ou des analyses supplémentaires.

La plateforme de l'ICHOM aidera à renforcer la voix des patients et à aligner la prestation de soins sur les besoins et préférences des patients – un objectif partagé par LOGEX et l'ICHOM. Plus précisément, la mesure standardisée des résultats jouera un rôle crucial dans le développement de la médecine de précision, fournira les données nécessaires pour permettre aux patients d'effectuer un choix éclairé et, en fin de compte, s'alignera sur les objectifs requis pour l'application de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle afin d'optimiser les prestations de soins de santé. Le partenariat vise à permettre à autant de prestataires que possible de participer et à s'assurer que l'adhésion à la plateforme soit abordable pour tous. Un modèle cost-plus pour les ensembles de normes lisibles par machine et l'analyse sera utilisé.

L'ICHOM a été fondée en tant qu'organisme indépendant à but non lucratif en 2012 pour développer des ensembles de normes en organisant des groupes de travail formés de patients et de leaders cliniques bénévoles. Ils définissent les mesures clés permettant d'évaluer les résultats comptant le plus pour les patients, faisant ensuite l'objet de publication dans des revues médicales à comité de lecture. Ces experts de premier plan joueront un rôle central dans l'analyse et l'interprétation des données mondiales générées par la nouvelle plateforme de l'ICHOM. Pour renforcer davantage cette communauté académique, les fonds excédentaires générés par la plateforme seront utilisés pour financer la recherche clinique académique.

Le professeur Mats Lundström, chef du groupe de travail sur les ensembles de normes pour la cataracte, a déclaré : « L'objectif de notre groupe de travail s'appuyant sur l'ensemble des normes pour la cataracte était de faciliter la recherche qui améliorera les soins aux patients. Grâce à la plateforme de référence de l'ICHOM, nous serons en mesure d'atteindre cet objectif. »

LOGEX est une société européenne d'analyse des soins de santé de premier plan qui transforme les données en informations exploitables ayant un impact positif sur la qualité, l'efficacité et le coût des soins. LOGEX assurera le développement et les opérations quotidiennes de la Plateforme de référence mondiale par l'intermédiaire de sa filiale entièrement détenue MRDM. En sa qualité de responsable du traitement de données qualifié, spécialisé et dédié, MRDM se concentre sur l'analyse comparative des résultats en matière de santé.

Philipp Jan Flach, PDG de LOGEX, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être le prestataire de confiance de l'ICHOM lors d'une étape aussi importante pour faire progresser l'amélioration des résultats de santé qui comptent pour les patients. Notre mentalité innovante et notre expertise technique éprouvée permettront aux ensembles de normes de l'ICHOM de se développer dans le monde entier et de devenir le moteur des soins de santé à forte valeur ajoutée pour les patients de l'ensemble des zones géographiques, systèmes de santé et prestataires. »

Le professeur Martin Ingvar, cofondateur de l'ICHOM, a déclaré : « L'ICHOM a choisi LOGEX après avoir évalué plusieurs institutions technologiques. Forts de leurs nombreuses années d'expérience dans la comparaison des données de performance des soins de santé, de leurs références en matière de sécurité et de confidentialité, et de leurs innovations avancées en matière de gestion des données, LOGEX et son responsable du traitement de données dédié MRDM se sont avérés être le partenaire technique idéal pour l'ICHOM. »

L'ICHOM et LOGEX s'engagent à avoir un impact positif, significatif et mesurable sur les résultats en matière de santé dans le monde entier. En tant que partenaires, ils offrent aux aidants des outils essentiels pour faciliter la mise en œuvre et la transparence des résultats qui comptent pour les patients du monde entier.

Notes à l'intention du rédacteur

La Plateforme de référence mondiale sera lancée pour les premiers groupes de maladies au cours du troisième trimestre 2021, en collaboration avec certaines institutions fondatrices délivrant des prestations de soins de santé.

La plateforme de référence de l'ICHOM répond aux normes les plus strictes disponibles en matière d'intégrité et de sécurité des données. Les données individuelles des patients sont la propriété des patients et des prestataires. Le contrôle des données individuelles des patients restera toujours entre les mains des prestataires de soins de santé. Ni l'ICHOM, LOGEX ou MRDM ne possède de données sur les patients.

En 2021, des ensembles de normes de l'ICHOM ont été publiés pour 39 maladies ou groupes de population couvrant plus de 50 % du fardeau de la maladie. Ils ont été adoptés par des centaines d'organisations de soins de santé dans le monde entier. Les ensembles de normes de l'ICHOM continueront d'être disponibles gratuitement en ligne - pour faciliter la mise en œuvre des soins de santé axés sur la valeur pour tous.

Les travaux sur les ensembles de normes sont continuellement publiés dans des revues médicales à comité de lecture, plus récemment par Frontiers in Digital Health. (https://www.frontiersin.org/articles/606246)

À propos de l'ICHOM (www.ichom.org) :

L'ICHOM est un organisme indépendant à but non lucratif fondé en 2012 par le professeur Michael E. Porter de l'école de commerce d'Harvard, le Dr Stefan Larsson du Boston Consulting Group, et le professeur Martin Ingvar de l'Institut Karolinska. La mission de l'ICHOM est de libérer le potentiel des soins de santé basés sur la valeur en définissant les ensembles normalisés de mesures de résultats qui comptent le plus pour les patients au niveau mondial et d'encourager l'adoption et le reporting de ces mesures dans le monde entier afin de créer une meilleure valeur pour toutes les parties prenantes.

À propos de LOGEX (www.logex.com et www.mrdm.com) :

LOGEX est une société d'analyse des soins de santé basée à Amsterdam. Elle a été fondée en 2008 aux Pays-Bas, dans le but d'utiliser des analyses de données avancées pour aider les professionnels (médicaux) à améliorer les soins de santé. LOGEX s'est développée pour devenir le leader européen de l'analyse des soins de santé. LOGEX responsabilise les parties prenantes à tous les niveaux du système de soins de santé en faisant la lumière sur les décisions qui mènent aux meilleurs soins de santé possibles. En tant que tierce partie de confiance, MRDM est autorisée à collecter, traiter et distribuer des données médicales à la demande de prestataires de données dans les limites de la réglementation en matière de confidentialité et de sécurité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1015300/ICHOM_Logo.jpg

Related Links

http://www.ichom.org



SOURCE ICHOM - (THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF HEALTHCARE OUTCOMES MEASUREMENT)