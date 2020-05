L'ICHOM lance sa série de conférences 2020 dirigée par le professeur Michael E. Porter

LONDRES, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le Consortium international pour l'évaluation des résultats de santé (International Consortium for Health Outcomes Measurement, ICHOM) lance sa nouvelle série de conférences 2020, plusieurs événements en ligne se déroulant tout au long de l'année 2020. Le premier webinaire aura lieu le 27 mai 2020.

Michael E. Porter, professeur à l'université d'Harvard, co-fondateur et président du conseil d'administration de l'ICHOM, dirigera le premier webinaire. En ce qui concerne la série de conférences, il a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer la série de conférences 2020 de l'ICHOM. Cette série fournit les informations les plus récentes concernant les soins de santé fondés sur la valeur, avec notamment les connaissances cruciales d'experts clés se trouvant à l'avant-garde du parcours de transformation de la valeur. Ces discussions sont essentielles à la poursuite de la mise en œuvre et de l'innovation dans le domaine des soins de santé fondés sur la valeur. »

La série de conférences réunit des chefs de file en soins de santé du monde entier. Elle portera sur des sujets tels que le leadership dans un environnement de soins de santé fondés sur la valeur (Value-based healthcare, VBHC), des études de cas de mise en œuvre, comment surmonter les défis relatifs à la capture des mesures de résultats de santé rapportés par les patients (Patient-reported outcome measures, PROM) et le rôle de la télémédecine dans les VBHC. Les participants peuvent s'attendre à des opportunités d'interagir avec des leaders d'opinion en stratégie de soins de santé, qui discuteront de l'importance des mesures de résultats et du fait de s'assurer que le patient reste au cœur de toutes les initiatives.

Le conseil d'administration de l'ICHOM partagera également sa stratégie pour les trois prochaines années et au-delà, y compris l'évolution, la mise en œuvre et l'évaluation des ensembles standard, les plans de partenariat et le développement communautaire.

La série inclura des événements virtuels qui auront lieu en mai, juin, juillet, septembre et novembre. Chaque représentant recevra un accès gratuit à la nouvelle communauté en ligne de l'ICHOM, ICHOM Connect, permettant des discussions avant et après l'événement.

Pour décider du contenu de ces réunions, un comité consultatif du programme des conférences (Conference Programme Advisory Committee, CPAC) a été créé. Ses membres incluent Jan Hazelzet, Professor of Healthcare Quality and Outcomes, ErasmusMC ; Pieter de Bey, Director, Santeon ; la professeure Elizabeth Teisberg, Executive Director - Value Institute for Health and Care, université du Texas ; Stefan Larsson, Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group ; Nicola Bedlington, Special Advisor, European Patients' Forum ; Dayenne Zwaagman, co-fondatrice, Hart4Onderzoek/Heart4Research, première plateforme de représentants des patients aux Pays-Bas.

L'ICHOM a pour mission de libérer le potentiel des soins de santé fondés sur la valeur en définissant les ensembles standards mondiaux de mesures de résultats qui comptent le plus pour les patients et en encourageant l'adoption et la communication de ces mesures dans le monde entier afin de créer une meilleure valeur pour toutes les parties prenantes.

