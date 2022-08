L'identité de marque régionale de la ligue de Xing'an est officiellement publiée

PÉKIN, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- L'identité de marque régionale de la Ligue de Xing'an a été officiellement rendue publique lors de la conférence de presse co-lancée par le Comité de la Ligue de Xing'an du CPC, l'Administration civile de la Ligue de Xing'an et l'Université de la communication de Chine le 15 août 2022 à Pékin.

La conférence de presse a permis de lancer l'identité de marque régionale de la ligue de Xing'an et son logotype principal (La ligue de Xing'an dans les montagnes de Xing'an), le logo public régional pour les produits de la ferme et des pâturages (Goûtez la vie dans la ligue de Xing'an, naturelle et fertile), le slogan public régional (Produits de sécurité de la ligue de Xing'an), et le slogan pour les produits du tourisme culturel (Embrassez les montagnes, les rivières et la ligue de Xing'an), selon le département de la publicité du Comité de la ligue de Xing'an du CPC.

Une campagne de suivi de l'identité de la marque régionale de la ligue de Xing'an, d'une durée de trois ans, a également été annoncée pour lancer la création de la marque et la communication de la ligue de Xing'an.

« La ligue de Xing'an ne ménage aucun effort pour construire une base de produits agricoles et de pâturages verts et une destination touristique célèbre en Chine. Cela nous oblige à façonner une identité de marque régionale distinctive et à présenter les caractères sympathiques et ambitieux de la ligue afin que davantage de personnes apprennent à connaître et à visiter la ligue et contribuent à son développement de qualité », a noté Zhang Xiaobing, secrétaire du comité de la ligue de Xing'an du CPC. « Nous allons exploiter davantage les potentiels de la Ligue, mettre en valeur le caractère unique de cette région, constituer un portefeuille de propriété intellectuelle et améliorer la notoriété, la réputation et la compétitivité de la marque afin de faciliter le développement transformateur, écologique et de qualité de la Ligue. »

Située au nord-est de la région autonome de Mongolie intérieure et au milieu des montagnes du Grand Hinggan, la Ligue du Hinggan fait de ses diverses ressources touristiques ses atouts régionaux et s'attache à construire une destination touristique de renommée nationale et une base de produits agricoles et de pâturages verts. La ligue a remporté une série d'honneurs, tels que la Ligue de démonstration de l'unité nationale, la Ligue de démonstration nationale de la construction d'une civilisation écologique, et la base d'innovation pour la préservation du « vert pour l'or ».

Liens des pièces jointes des images :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427732

Légende : L'identité de marque régionale de la Ligue de Xing'an

SOURCE Publicity Department of the CPC Hinggan League Committee