L'IFPBM annonce qu'« une étude importante confirme qu'en faire moins est sûr, et même mieux, en matière de transfusion et présente des preuves rassurantes dans le contexte des pénuries de sang liées au COVID-19 »

BÂLE, Suisse, 26 juin 2020 /PRNewswire/ -- Dans une étude qui est la première du genre, des chercheurs de l'Université d'Australie-Occidentale ont analysé une quantité très importante de données sur les taux de mortalité de tous les revues systématiques des essais cliniques comparant les stratégies de transfusion restrictive et libérale. Cette étude historique, connue sous le nom Overview of Systematic Reviews (aperçu des revues systématiques), a combiné les données de 19 examens de 53 essais cliniques uniques publiés entre 1956 et 2017. Les résultats sont publiés en ligne aujourd'hui dans la revue BMC Medicine. (Systematic reviews and meta-analyses comparing mortality in restrictive and liberal haemoglobin thresholds for red cell transfusion: an overview of systematic reviews, revues systématiques et méta-analyses comparant la mortalité des seuils restrictifs et libéraux d'hémoglobine pour la transfusion de globules rouges: un aperçu des revues systématiques)

Au sujet de l'étude, l'auteur principal M. Kevin Trentino a déclaré: « Notre recherche complète dans la littérature médicale a résumé de grandes quantités de données des revues d'essais cliniques, ce qui en fait un point de départ idéal pour les cliniciens et les développeurs de directives intéressés par la recherche de la pratique transfusionnelle. »

Les résultats présentent des faits intéressants. En 1999, des chercheurs canadiens ont publié un essai clinique marquant portant sur l'incidence du fait de retarder la décision de transfuser jusqu'à ce que les taux sanguins d'un patient diminuent à des niveaux inférieurs à ce qu'il était auparavant considéré comme nécessaire pour la sécurité du patient (connue comme une stratégie restrictive). Les résultats ont contesté les croyances de longue date au sujet de la transfusion; les auteurs n'ont ainsi constaté aucun avantage pour les patients à qui on appliquait une stratégie transfusionnelle plus libérale. En fait, dans certaines mesures, les patients faisant partie du groupe de transfusion restrictive, qui recevaient moins de sang, se portaient mieux.

« Il est intéressant de noter que 20 ans plus tard, avec plus de 50 essais cliniques supplémentaires, nous arrivons toujours aux mêmes conclusions », a commenté le professeur Aryeh Shander, un collaborateur scientifique de l'IFPBM. « Nous avons constaté que les trois quarts des études ne montraient aucune différence dans les taux de mortalité entre les groupes et qu'un quart de ces études démontrait que les taux de mortalité étaient inférieurs pour les patients à qui on appliquait une stratégie transfusionnelle restrictive. »

L'auteur principal, Trentino, a également déclaré que cette revue exhaustive a identifié un certain nombre de limitations sérieuses au sein des revues et essais cliniques inclus. « Les problèmes que nous avons identifiés sont pertinents parce qu'ils ont donné lieu à des différences plus petites que prévu dans les transfusions entre les groupes étudiés, résultant en un biais des résultats ne démontrant aucune différence en matière de mortalité. Ces limitations devraient être prises en compte dans la réalisation d'essais et des revues futures afin de permettre une meilleure compréhension de l'impact de la stratégie de transfusion sur les perspectives des patients. »

Les résultats de ce travail sont particulièrement opportuns dans le contexte de la pandémie de COVID-19 actuelle. « Partout dans le monde le secteur des soins médicaux connaît des difficultés d'approvisionnement en sang avec une baisse significative des dons en raison de la pandémie », a déclaré le coauteur Dr Shannon Farmer. « Cette étude offre certaines des preuves les plus importantes à l'appui d'un récent appel mondial à l'action de plus de 43 experts internationaux pour la mise en œuvre immédiate d'une meilleure gestion du sang pour les patients. » (The Essential Role of Patient Blood Management in a Pandemic: A Call for Action, le rôle essentiel de Patient Blood Management durant une pandémie: un appel à l'action)

https://www.ifpbm.org/

