L'île d'Elbe en Toscane va célébrer Napoléon

Le célèbre musée des Offices de Florence « déménagera » à Portoferraio du 30 juin au 10 octobre pour célébrer Napoléon et partager avec les visiteurs une sélection de peintures liées au bicentenaire. En 2021, sur l'île d'Elbe, les touristes pourront se promener ou faire du vélo dans la montagne de Capanne le matin, nager dans la mer Méditerranée l'après-midi et s'étonner devant des peintures et des sculptures le soir. Tout cela en un seul jour !

Les touristes peuvent également explorer les lieux de Napoléon comme la Palazzina dei Mulini, la Villa San Martino et le Fort St. James à Porto Azzurro. Un autre lieu emblématique de Napoléon est la Spiaggia delle Viste, la plage d'où Napoléon s'est enfui en 1815, et le rocher Paolina où la sœur de l'empereur aimait se baigner.

À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, l'île a créé le « passeport napoléonien », une carte d'identité napoléonienne destinée aux voyageurs désireux de vivre une expérience plus approfondie en suivant les traces de l'empereur sur l'île. Au bout du chemin, ceux qui auront visité toutes les étapes prévues recevront un cadeau spécial !

Musique, réunions, commémorations au nom de Bonaparte

Pendant tout l'été et l'automne 2021, l'île toscane accueillera des événements et des concerts tels que le festival Elba Isola Musicale d'Europa (26 août - 12 septembre), la semaine Napoléon à Procchio (22 - 29 août) avec un défilé historique, la reconstitution d'un camp militaire français du XIXe siècle, un dîner de gala en costumes et menus du XIXe siècle, et la traditionnelle fête du raisin de Capoliveri (1er octobre), qui cette année est entièrement dédiée à l'Empereur.

Marcher et rouler comme un Napoléon

L'île d'Elbe offre un large choix de sentiers napoléoniens de randonnée et de cyclisme liés à la vie de l'empereur sur l'île, entourés de l'extraordinaire variété naturaliste de l'île d'Elbe, ce qui en fait la destination idéale pour tous les amateurs de vélo et de randonnée. Toutes les routes peuvent être explorées sur https://elbasmartexploring.com/ , plongez dans l'île à 360° en accédant aux lieux à l'avance.

SOURCE Visit Elba