L'implémentation Bitcoin SV en nœud complet est lancée afin de restaurer entièrement le protocole Bitcoin d'origine

LONDRES, 17 août 2018 /PRNewswire/ -- nChain, le leader mondial dans la recherche et le développement de technologies blockchain, annonce la création de Bitcoin SV, une nouvelle implémentation en nœud complet du protocole Bitcoin original désormais restauré sous la forme de Bitcoin Cash (BCH). Afin de refléter sa mission d'accomplir la vision du fondateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, le nom du projet représente la vision de Satoshi (« Satoshi Vision ») ou SV. Créé à la demande de CoinGeek, la société leader du minage de BCH, et d'autres mineurs, Bitcoin SV est destiné à fournir aux mineurs qui soutiennent la vision originale de Bitcoin un choix clair d'implémentation de BCH plutôt que des versions visant à apporter des modifications inutiles au protocole Bitcoin original.

Plus tôt cette semaine, CoinGeek a clairement déclaré son intention d'utiliser sa puissance de hachage BCH afin de soutenir une orientation du protocole Bitcoin en accord avec la vision de Satoshi. L'annonce a confirmé que CoinGeek ne soutiendra pas d'implémentations ou de projets qui apportent des modifications inutiles au protocole Bitcoin original. Calvin Ayre, le fondateur de CoinGeek, explique :

« Les mineurs devraient tracer la feuille de route dans l'espace Bitcoin. C'est pour cette raison que CoinGeek et d'autres mineurs ont demandé à nChain de créer une version professionnelle du logiciel de nœud complet Bitcoin (pour une utilisation sur le réseau BCH) qui restaure le protocole Bitcoin d'origine. CoinGeek parraine le projet et a l'intention de miner avec Bitcoin SV. Nous invitons les autres mineurs de BCH à nous rejoindre en utilisant Bitcoin SV pour exprimer leur soutien en faveur de la vision de Satoshi. »

Jimmy Nguyen, le PDG de nChain Group, a déclaré :

« En répondant à l'appel des mineurs, nChain se réjouit de fournir les capacités techniques nécessaires pour soutenir Bitcoin SV. Une fois que le protocole Bitcoin sera entièrement restauré et maintenu, les entreprises et les développeurs mondiaux pourront, de manière fiable, créer des applications solides, des projets et des initiatives, tout comme ils créent de manière fiable sur les protocoles d'Internet qui sont stables depuis longtemps. Le futur de Bitcoin passe par de gros blocs, des affaires à grande échelle et une croissance forte. Bitcoin SV est une étape importante vers ce grand avenir en faisant progresser la professionnalisation de Bitcoin. »

Feuille de route

Le premier objectif est de livrer la version initiale de Bitcoin SV, prête à être testée, pour la première semaine de septembre 2018. Le code s'inspirera de Bitcoin ABC v0.17.2. Pour la première version de Bitcoin SV, ces changements prévus rapprocheront considérablement BCH du protocole Bitcoin original :

Restaurer plus de codes op originaux de Satoshi : OP_MUL, OP_LSHIFT, OP_RSHIFT, OP_INVERT Supprimer la limite de 201 codes op par script Augmenter la taille de bloc maximale à 128 Mo

Une fois prêts, le code et des informations complémentaires seront disponibles dans le nouveau référentiel Bitcoin SV sur Github. Bitcoin SV sera disponible pour une utilisation en code ouvert en vertu de la licence MIT

L'équipe de développeurs

L'équipe de projet a été établie en vue de mettre en œuvre les meilleures pratiques de l'industrie, dans le but de fournir et de maintenir une implémentation en nœud complet grâce à un engagement sans précédent en matière d'assurance qualité et de stabilité.

Le développeur principal sera Daniel Connolly, qui a rejoint nChain après 20 ans d'expérience à des postes portant sur l'informatique et les systèmes d'entreprise au sein d'agences des Nations Unies. Daniel a contribué de manière anonyme à Bitcoin pendant plusieurs années et a travaillé sur le projet Electron Cash. Il est également l'un des principaux contributeurs au projet BitcoinJ-Cash. Steve Shadders de nChain officiera en tant que directeur technique, assurant le suivi du projet et la liaison avec les commanditaires. Steve a commencé à contribuer à Bitcoin en 2011, en créant l'un des premiers moteurs en code ouvert pour coopérative de mineurs et a été l'un des premiers contributeurs au projet BitcoinJ. De plus, l'équipe commencera avec un groupe de 5 développeurs C++ avec plus de 95 années d'expérience de développement combinées, un poste ressource Dev Ops à temps partiel, un ingénieur assurance qualité à temps plein et une gamme de personnel commercial auxiliaire.

L'équipe de projet prévoit d'embaucher d'autres développeurs C++ ayant une expérience de Bitcoind ou dans le domaine des infrastructures. Les candidats sont invités à manifester leur d'intérêt en écrivant à l'adresse careers@nchain.com.

Le projet Bitcoin SV renforcera son engagement envers une qualité rigoureuse en engageant une société externe d'audit en matière de sécurité et en proposant un programme de récompense pour l'identification de bogues. Ces mesures sont décrites dans l'annonce plus détaillée de nChain.

Engagement concurrentiel

Un plus grand nombre d'implémentations de nœuds et plus de compétitivité sont de bonnes choses pour Bitcoin. Par conséquent, le projet Bitcoin SV se réjouit de l'implication d'autres équipes de développeurs d'implémentation qui choisissent de soutenir les changements consensuels proposés par Bitcoin SV. L'équipe de Bitcoin SV invite ces équipes à collaborer avec eux et encourage la coopération en matière de test et de partage consensuel de code.

M. Nguyen, le PDG de nChain Group, a ajouté :

« Il s'agit d'un moment passionnant, mais aussi crucial, pour la progression de Bitcoin BCH. Nous espérons pouvoir collaborer avec des groupes du monde entier sur des projets tels que Bitcoin SV afin d'atteindre notre objectif commun : faire de la vision originale de Satoshi pour Bitcoin une réalité mondiale »

Relations publiques, à noter : Informations sur la conférence CoinGeek Week à Londres en novembre et comment adhérer à l'association (gratuite) bComm .

À PROPOS DE NCHAIN GROUP : Le groupe nChain est le leader mondial de la recherche et du développement de technologies blockchain. Sa mission consiste à permettre une croissance massive et une adoption mondiale du réseau Bitcoin, en se concentrant sur Bitcoin Cash (BCH) comme étant le véritable Bitcoin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/731447/nChain_Bitcoin_SV_t_logo_Logo.jpg