L'INC s'entretien avec l'équipe de direction pour obtenir des informations sur le COVID-19 et l'industrie des fruits à coque et des fruits secs

Alors que le monde continue d'être aux prises avec les répercussions du COVID-19, l'INC a pris contact avec divers membres de la direction afin de les interroger et d'obtenir leur point de vue sur la manière dont l'industrie des fruits à coque et des fruits secs a été touchée par la pandémie.

L'une des réponses les plus fréquemment répétées par les dirigeants a été que l'industrie des fruits à coque et des fruits secs a assurément été confrontée à de nombreux défis dans le cadre du COVID-19, mais qu'il y a de nombreuses raisons d'être optimiste pour l'avenir. Behrooz Agah, du groupe iranien Agah et ambassadeur de l'INC en Iran, a déclaré que « la promotion et la sensibilisation accrue aux bienfaits de la consommation de différents produits de cette section sur la santé et le bien-être général » sont susceptibles de devenir plus importantes au lendemain de la crise du COVID-19. De même, en Chine, Chen Qi, de QiaQia Food et membre du conseil d'administration de l'INC, a noté que « du fait de la demande croissante des consommateurs qui souhaitent rester en bonne santé, cette industrie va s'accélérer en Chine ».

Pratap Nair, de la société Vijayalaxmi Cashew Company en Inde et membre du comité exécutif de l'INC, a déclaré : « Je suis convaincu que notre industrie forte et résiliente se montrera capable de de surmonter ce défi. »

De même, Jan Vincent Rieckmann d'August Töpfer en Allemagne et Roby Danon de Voicevale au Royaume-Uni, tous deux membres du conseil d'administration de l'INC, ont exprimé leur confiance dans l'industrie, en particulier pour l'avenir.

Ashok Krishen, d'Olam Singapour et vice-président de l'INC, a ajouté : « Le comportement et les habitudes des consommateurs vont probablement changer et nous devrons faire preuve d'agilité pour répondre à leurs nouvelles attentes. »

