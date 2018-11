L'Indian Mobile Congress de la COAI et les prix Aegis Graham Bell récompensent MobiLytix™ IRIS de Comviva à titre de « solution innovante en télécommunications » de l'année

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )

L'India Mobile Congress 2018 a été organisé conjointement par le Département des Télécommunications (DoT) de l'Inde et la Cellular Operators Association of India (COAI) pour la deuxième fois en Inde. Les lauréats ont été félicités par Shri Manoj Sinha, honorable ministre d'État (responsabilité indépendante) chargé des communications et ministre d'État des Chemins de fer du gouvernement indien, le vendredi 26 octobre, lors d'une somptueuse cérémonie de remise des prix qui a eu lieu à New Delhi.

MobiLytix™ IRIS stimule la croissance du chiffre d'affaires et la rentabilité en créant une parfaite adéquation entre les revendeurs et les clients d'un prestataire de services de communication lors de la vente de recharges prépayées et de forfaits de services. IRIS s'appuie sur une connaissance approfondie des clients et des canaux de distribution, alliée à des capacités d'exécution en temps réel pour créer une opportunité gagnant-gagnant. Les clients reçoivent des offres personnalisées adaptées à leurs besoins et les revendeurs sont récompensés par des commissions et des points supplémentaires pour chaque vente réussie.

S'exprimant à cette occasion, Manoranjan « Mao » Mohapatra, président-directeur général de Comviva, a déclaré : « Nous sommes ravis que Comviva ait remporté ce prix face à la rude concurrence des autres participants. Cette victoire réaffirme notre solide position de leader dans l'industrie en termes de stimulation de l'innovation. Elle valide également notre capacité à répondre aux besoins et aux exigences des marchés localisés avec des solutions robustes. Nous allons continuer d'investir dans ces technologies et de fournir des solutions adaptées aux différentes exigences du marché ».

Prenant la parole lors de cet évènement, Amit Sanyal, vice-président et responsable exécutif des solutions de la valeur client chez Comviva, a déclaré : « Nous sommes heureux de remporter ce prix qui reconnaît la capacité de MobiLytixTM à s'adapter aux nouvelles tendances et exigences de ce marché et à ouvrir la voie vers celles-ci. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les entreprises disposent d'énormes réservoirs de données qui peuvent être exploités pour fournir des communications fortement contextuelles et personnalisées aux clients. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée des opportunités qu'offre notre plate-forme MobiLytix™ et de l'amélioration dont elle a bénéficié grâce à de nouvelles fonctionnalités d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle qui permettront d'augmenter le niveau d'engagement des clients et d'accroître le chiffre d'affaires ».

