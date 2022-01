L'INDICE MONDIAL DES SALAIRES DES MARINS (GSSI) DE CREWING ONLINE OFFRE AUX ÉQUIPAGES UNE RÉFÉRENCE SALARIALE PERTINENTE

L'indice trimestriel garantit que les marins sont payés selon les normes du marché

SINGAPOUR, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La pandémie actuelle a considérablement atténué l'attrait pour les carrières maritimes. La couverture médiatique mondiale autour de la crise du changement dans les équipages et des questions connexes a amené de nombreux aspirants marins à réévaluer leur décision. Les salaires sont un élément essentiel pour les inciter à reconsidérer leurs options. Les candidats à la recherche d'un emploi s'attendent naturellement à être payés au même niveau que la concurrence. Cependant, la recherche de ces informations peut s'avérer difficile.

Les entreprises consacrent des sommes considérables aux salaires et aux avantages sociaux de leurs employés. La façon dont une organisation rémunère son atout le plus important a un impact énorme sur les performances globales de l'équipe, ainsi que sur le secteur en général. Crewing Online, la branche de recrutement de Marine Online, a publié un indice trimestriel des salaires afin d'aider les employeurs à rester sur la bonne voie pour attirer et retenir les meilleurs talents.

Edmund Chik, directeur adjoint des opérations de Marine Online, a déclaré : « Les rémunérations ont un impact énorme sur les performances des sociétés. Il convient donc d'investir davantage dans les stratégies de rémunération afin de rester dans la course pour attirer et retenir les meilleurs talents. Le GSSI est un ensemble de données complet qui permet de comprendre les taux de rémunération en vigueur et les tendances. »

« Afin de garantir l'authenticité et la fiabilité de ces données, elles ont été recueillies à la fois auprès des agences maritimes mondiales et auprès des marins. La publication trimestrielle de notre GSSI aide les armateurs, les agences de recrutement et les marins à identifier les écarts salariaux afin que toutes les parties soient informées des tendances salariales. Cet indice permet surtout de raviver l'intérêt des marins dans le cadre de leur choix de carrière. »

La société a récemment aidé un armateur chinois à rassembler un équipage indonésien, en s'occupant de toutes les procédures de préparation, y compris le transport. Un service de personnalisation des équipages est également proposé par Marine Online. En tant que plateforme à guichet unique, cet outil est également en mesure d'aider les clients à obtenir les certifications nécessaires, y compris auprès de l'Autorité Maritime du Panama (AMP).

Marine Online est un partenaire de longue date de l'AMP, ce qui permet aux armateurs d'enregistrer leurs navires et de demander les approbations relatives à l'équipage par l'intermédiaire de la plateforme. Dans la mesure où tout est effectué de manière numérique, les armateurs n'ont pas à se rendre physiquement à l'ambassade du Panama à Singapour pour les procédures administratives. En tant que plateforme centrée sur le client et offrant aux professionnels du secteur maritime des solutions à valeur ajoutée, Marine Online a jusqu'à présent effectué des transactions pour des clients d'Indonésie, de Chine, de Singapour et de Grèce.

À propos de Marine Online (Singapore) Pte Ltd

Marine Online est la première plateforme intégrée à guichet unique spécialisée dans les services maritimes pour le marché mondial. Lancée en 2019, l'entreprise fournit divers services pour le secteur maritime grâce à sa plateforme révolutionnaire basée sur l'IA et le Big Data aux propriétaires régionaux de navires et de cargaisons. Avec sa gamme de services, Marine Online façonne l'avenir de l'industrie maritime en utilisant une technologie de pointe pour créer des opportunités commerciales et des échanges. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site marineonline.com.

SOURCE Marine Online (Singapore) Pte. Ltd.