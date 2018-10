L'Indonésie franchit un nouveau cap lors de la plus grande exposition de jeux de société au monde

Cet événement marque la première fois que la BEKRAF s'implique pour promouvoir les éditeurs de jeux de société indonésiens à Essen, ce qui a entraîné une multiplication par trois du nombre de participants indonésiens. Archipelageek couvre 24 nouveaux jeux de société indonésiens, soit près de deux fois plus de produits exposés que l'an dernier. Les exposants sélectionnés incluent Manikmaya Games , Morfosic Studio , Hompimpa Games , Tabletoys , Coralis Entertainment , Maen Main , et Masbro Studio .

L'exposition marque également un tournant pour les éditeurs indonésiens dans leur conquête du marché mondial, alors que le plus grand éditeur de jeux au monde, Blue Orange Games, vient d'ajouter l'une des créations indonésiennes de Manikmaya Games à sa collection. Basé sur un conte populaire indonésien appelé « Buto Ijo dan Timun Mas », ce jeu de table sera vendu dans le monde entier à travers les magasins et le réseau de distribution de Blue Orange Games.

Ce nouvel accord a été conclu lors de la journée d'ouverture de l'exposition, qui a marqué la toute première collaboration entre des éditeurs de jeux de société indonésiens et internationaux. « Les jeux de société font partie des produits créatifs indonésiens qui peuvent potentiellement accroître le produit intérieur brut à travers le secteur de l'économie créative, créer de l'emploi et dynamiser la valeur à l'exportation. Nous avons hâte de voir les jeux de société indonésiens s'exporter à l'international. Ce sera un véritable moment de fierté quand nous irons dans un café dans un pays étranger et que nous verrons un jeu de société indonésien sur une table », a ajouté Joshua Puji Mulia Simanjuntak, vice-président du marketing de la BEKRAF.

La riche culture de l'Indonésie attire depuis longtemps l'attention internationale, et les jeux de société continueront de dominer le marché européen, d'après le rapport de perspectives et de prévisions du secteur pour 2018 – 2023. Le rapport ajoute que des pays tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les plus grands consommateurs sur le marché européen des jeux de société. Essen Spiel 2018 attirera jusqu'à 200 000 acheteurs potentiels, offrant à l'Indonésie une occasion de faire franchir un nouveau cap à son économie.

Contact médias :

Boni Pudjianto, directeur du développement du marché international de la BEKRAF, +62-815-72914419

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/775662/Board_games_enthusiasts.jpg

