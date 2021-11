L'Indonésie invite les investisseurs européens à prendre part à l'écosystème croissant des start-ups ESG locales

L'événement se déroulera en présence du directeur général des applications informatiques du ministère des communications et de l'informatique, Semuel Abrijani Pangerapan, et de fondateurs de startups en plein essor dans le pays, Ernest Layman de Rekosistem et Jakob Rost d'Ayoconnect. Toutes deux sont des start-ups à impact qui s'efforcent d'induire des changements sociétaux.

https://jejala.id

L'essor de l'investissement d'impact

L'Indonésie connaît une augmentation constante du nombre d'entreprises sociales. Au cours des cinq dernières années, l'investissement d'impact a augmenté de plus de 70 % dans le pays et cette tendance devrait se poursuivre en raison de l'intérêt accru pour l'environnement, le social et la gouvernance d'entreprise (ESG).

« La sensibilisation du public aux questions socio-environnementales, telles que la durabilité environnementale, a commencé à augmenter rapidement depuis que la pandémie a frappé. Il existe une demande croissante pour des solutions comme Rekosistem alors que nous cherchons à reconstruire nos économies et à rebondir après la pandémie », a déclaré Ernest.

Fondée en 2018, Rekosistem est une startup de gestion zéro déchet de bout en bout qui vise un écosystème durable. Générant de l'énergie à partir de déchets organiques, la start-up vise à s'attaquer aux problèmes environnementaux courants en Indonésie pour reconstruire une économie circulaire plus inclusive, tout en préparant le pays à devenir le leader des énergies renouvelables et des secteurs ESG attractifs pour les investisseurs mondiaux.

Des portes de l'opportunité

Face à l'intérêt croissant de la communauté internationale, le gouvernement indonésien a décidé de présenter aux investisseurs mondiaux des start-ups ESG locales au potentiel infini. Cela se fait par le biais d'une campagne appelée « Joint Exhibition & Junction of Startup Landscape in Indonesia » (JEJALA ID), un événement de mise en réseau de quatre mois qui couvre plusieurs régions du monde.

Outre l'événement du 30 novembre destiné aux investisseurs européens, JEJALA a déjà organisé deux événements pour les investisseurs japonais et singapouriens afin de partager des informations actualisées sur le marché des start-ups en Indonésie, de sensibiliser la communauté internationale aux secteurs en plein essor des start-ups, principalement dans le domaine de l'investissement environnemental, social et de la gouvernance d'entreprise (ESG) et de l'investissement d'impact, et de créer des liens significatifs entre les fondateurs, les investisseurs et les autres parties prenantes.

« La reprise post-pandémique a mis les start-ups ESG sous les feux de la rampe. Nous constatons que le public est de plus en plus enthousiaste à l'idée de soutenir des initiatives qui résolvent des problèmes réels dans le monde d'aujourd'hui, comme les défis environnementaux et l'inclusion financière. Ce changement de comportement des clients peut déterminer l'appétit d'investissement, et nous cherchons à faciliter les investisseurs qui souhaitent prendre part à cette opportunité », a déclaré Semuel.

