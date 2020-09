L'industrie européenne de la protection des cultures prend des engagements pour 2030

Les producteurs de pesticides et de biopesticides s'engagent ensemble en faveur du Pacte vert pour l'Europe

BRUXELLES, 7 septembre 2020 /PRNewswire/ -- L'industrie européenne de la protection des cultures (représentée par l'Association européenne pour la protection des cultures, ou ECPA) a pris une série d'engagements ambitieux pour soutenir le nouveau Pacte vert pour l'Europe, notamment celui d'investir plus de 14 milliards d'euros dans les nouvelles technologies et des produits plus durables d'ici 2030.

Outre cet investissement, l'ECPA prévoit également d'intensifier la collecte des déchets et d'augmenter les niveaux de formation des agriculteurs européens dans le cadre de sa réponse à la stratégie De la ferme à la table et à la stratégie en faveur de la biodiversité de l'Union européenne.

Géraldine Kutas, directrice générale de l'Association européenne pour la protection des cultures, a déclaré : « Avec son ambitieux Pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne a donné le coup d'envoi de la course de l'UE vers un avenir plus durable et plus neutre pour le climat.

Nous sommes déterminés à participer aux initiatives stratégiques du Pacte vert et à nous y aligner. C'est pourquoi nos entreprises se sont regroupées afin de fixer nos propres objectifs volontaires et mesurables relatifs au secteur. »

Les six engagements pris par l'ECPA guideront le secteur dans les domaines clés des technologies agricoles novatrices, de l'économie circulaire et de la protection accrue de la population et de l'environnement pour la décennie à venir :

Innovation et investissement : En soutenant l'innovation et le déploiement d'outils numériques et de précision ainsi que des biopesticides, nous faisons avancer l'ambition de la Commission européenne d'une reprise numérique et écologique . D'ici 2030, nous investirons 10 milliards d'euros dans l'innovation relative aux technologies de précision et numériques et 4 milliards d'euros dans l'innovation liée aux biopesticides. Tout investissement auquel s'engage l'industrie n'est utile que s'il existe un cadre réglementaire approprié permettant à l'innovation d'atteindre les agriculteurs européens.

Économie circulaire : En intensifiant la collecte des contenants de pesticides en plastique vides de 75 % et en établissant un système de collecte dans les États membres de l'UE qui n'en ont actuellement aucun d'ici 2025, nous contribuerons à réaliser l'objectif de l'UE d'une économie circulaire qui vise à minimiser les déchets et les ressources utilisées et à réduire l'empreinte environnementale des emballages en plastique.

Protection de la population et de l'environnement : En formant les agriculteurs sur la mise en application de la lutte antiparasitaire intégrée, la protection des eaux et l'importance de l'équipement de protection individuelle (ÉPI), notre industrie souhaite réduire davantage l'exposition et les risques liés à l'utilisation de pesticides tout en contribuant à la mission générale de la directive sur l'utilisation durable des pesticides et de la stratégie De la ferme à la table de l'UE dont l'objectif est de produire suffisamment de nourriture de façon durable.

Géraldine Kutas a ajouté : « Nous sommes tous d'accord sur la direction dans laquelle aller. Maintenant, ce qui est important, c'est de prendre les mesures délibérées qui nous permettront d'atteindre l'objectif ultime.

Nos entreprises auront du mal à respecter ces engagements. Toutefois, nous sommes déterminés à les honorer et nous demandons à la Commission européenne de soutenir l'agriculture durable au moyen d'un cadre réglementaire approprié permettant à l'innovation d'atteindre les agriculteurs. »

« Nous n'en sommes qu'aux prémices, mais nous surveillerons les progrès de notre industrie au cours des dix prochaines années et partagerons ce que nous avons accompli en toute transparence », a-t-elle conclu.

