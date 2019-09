L'industrie mondiale de la PI est prête pour la « révolution numérique » et le splendide monde de la nouvelle PI

ST HÉLIER, Jersey, 17 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le leader de la technologie de la PI, CPA Global, a lancé aujourd'hui une nouvelle campagne mondiale « nouvelle PI » et incite l'industrie internationale de la propriété intellectuelle à réinventer radicalement le monde de l'innovation.

Selon CPA Global, les années 2020 seront certainement la décennie d'un changement numérique radical pour les industries de la PI et de l'innovation, ainsi que pour les cabinets d'avocats qui les conseillent de manière stratégique.

Le risque, selon CPA Global, est qu'en ignorant l'impératif numérique, l'industrie de la PI, qui reste tributaire de l'infrastructure et des processus qui se rapprochent rapidement du point de rupture, deviendra elle-même un frein sur le rythme de l'innovation mondiale.

Le moteur de cette course à la « nouvelle PI », selon un nouveau rapport de CPA Global également publié aujourd'hui, est un certain nombre de facteurs qui vont révolutionner le fonctionnement de l'industrie de la PI, ainsi que le rythme et la méthode de la manière dont les innovations sont mises sur le marché, y compris : la blockchain ; l'intelligence artificielle ; le Big Data et l'accroissement de la coopération mondiale entre les régimes nationaux de PI.

Cette réalité exige de l'industrie qu'elle repense radicalement son approche sur de nombreux aspects de la PI et de l'innovation, et ceux qui mènent et adoptent l'idée de « nouvelle PI » s'assureront qu'ils prennent de meilleures décisions d'affaires.

Toni Nijm, responsable de la stratégie chez CPA Global, a déclaré :

« Les actifs incorporels, y compris notamment la PI, continuent de croître en proportion des valeurs de l'entreprise, tandis qu'un marché mondial de plus en plus concurrentiel signifie que les entreprises se développeront ou s'affaibliront sur la base de leurs idées et de leurs innovations.

La gestion de la PI demeure dans de nombreux cas un effort analogue, semé d'inefficacités. Les solutions technologiques existent déjà, en attente d'être lancées et prêtes à mener une révolution numérique dans l'industrie de la PI.

L'ensemble de l'industrie doit réinventer comment le système de PI fonctionne pour que les meilleures idées puissent être mises sur le marché plus rapidement et efficacement. Le moment est venu pour la PI d'adopter la puissance de la technologie et nous voulons utiliser notre expertise, nos outils et notre expérience pour aider l'industrie de la PI à réaliser son voyage numérique.

Les industries ne se transforment pas du jour au lendemain, bien sûr, et le rythme du changement sera différent pour chaque organisation. Dans tous les cas, nous lançons le défi à l'industrie de faire des années 2020 la décennie du numérique alors que nous nous dirigeons vers un écosystème de PI plus connecté, plus intégré, plus rapide et plus productif. »

CPA Global déploie un programme mondial qui intègre la campagne d'engagement et de sensibilisation de l'industrie, ainsi qu'un centre de la « nouvelle PI » en ligne donnant accès aux dernières réflexions de CPA Global et de ses clients concernant la transformation numérique en matière de PI, des outils et des conseils sur la façon d'exploiter avec succès le numérique au sein de l'environnement de la PI. La nouvelle PI sera le thème clé d'IGNITE2019, l'événement phare annuel de CPA Global qui se tient cette année à Monaco du 11 au 13 novembre.

Rendez-vous sur www.cpaglobal.com/NewIP.

À propos de CPA Global

CPA Global est le principal partenaire technologique de la propriété intellectuelle à qui plus de 10 000 des entreprises et cabinets juridiques les plus respectés au monde font confiance.

Related Links

http://www.cpaglobal.com



SOURCE CPA Global