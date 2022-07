L'infrastructure nationale de paiement des factures et des impôts du Canada exploitée par Dye & Durham n'est pas touchée par les pannes de réseau d'aujourd'hui

Les Canadiens peuvent continuer à payer leurs factures préautorisées et leurs impôts en ligne

Plus d'un million de Canadiens utilisent quotidiennement l'infrastructure nationale de paiement de Dye & Durham

TORONTO, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Dye & Durham Limited (TSX: DND ) (« Dye & Durham » ou la « Société »), fournisseur de premier plan de logiciels de flux de travail efficaces basés sur le nuage pour les professionnels du droit et des affaires, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme de paiement en ligne reste entièrement opérationnelle et n'est pas affectée par les pannes de services sans fil et Internet signalées dans tout le pays.

La plateforme nationale d'infrastructure de paiement de Dye & Durham joue un rôle essentiel dans le système financier du Canada, soutenant plus d'un million de Canadiens chaque jour et traitant plus de 1,3 billion de dollars de transactions par an. Les Canadiens peuvent continuer à effectuer en toute confiance des transactions telles que les paiements préautorisés pour les factures et les taxes à tous les niveaux de gouvernement, en plus d'une gamme de services de transfert de fonds par l'entremise de leurs institutions financières.

« Notre infrastructure nationale de paiement fiable demeure entièrement opérationnelle, permettant aux consommateurs et aux entreprises de tout le pays d'effectuer des transferts importants en temps opportun », a déclaré Martha Vallance, directrice de l'exploitation de Dye & Durham. « La technologie de Dye & Durham joue un rôle essentiel dans la facilitation de millions de transactions quotidiennes qui font tourner l'économie du Canada. »

