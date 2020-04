L'infrastructure-service HUAWEI CLOUD augmente rapidement ses parts de marché et se classe nº 3 en Chine et nº 6 au niveau mondial

SHENZHEN, Chine, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- Selon le rapport que Gartner a récemment publié Market Share: IT Services, Worldwide 2019, les parts de marché mondiales de l'infrastructure-service (IaaS) HUAWEI CLOUD ont augmenté à un rythme plus rapide que n'importe quel autre fournisseur, et les revenus du marché IaaS en 2019 ont augmenté de 222,2 %. HUAWEI CLOUD est classé troisième en Chine et sixième sur le marché mondial.

HUAWEI CLOUD a lancé plus de 200 services en cloud et 190 solutions, dont 69 services en cloud Kunpeng et 43 services en cloud Ascend. Plus de trois millions d'utilisateurs et de développeurs en entreprise utilisent actuellement HUAWEI CLOUD pour développer des produits et des solutions.

En Chine, HUAWEI CLOUD est au service de secteurs tels que les services publics, l'Internet, l'automobile, les services financiers et la génétique. Parmi ses clients figurent plus de 600 institutions publiques, 30 des 50 premières sociétés Internet, plus de 20 grands constructeurs automobiles et 14 sociétés de génétique.

Sur le marché international, HUAWEI CLOUD a lancé des centres de données en nuage à Singapour, au Chili, au Brésil, au Mexique et au Pérou, et travaille avec des partenaires pour servir les clients du monde entier, avec 45 zones de disponibilité dans 23 régions. Le cloud public offre des services et des performances constantes aux multinationales, en aidant les entreprises financées par la Chine à se développer sur le marché international et les entreprises de capitaux étrangers à pénétrer le marché chinois.

Dans le domaine IaaS, HUAWEI CLOUD propose une série de services Kunpeng en nuage afin de fournir une puissance de calcul diversifiée pour les différents besoins présents. La société a également lancé des solutions telles que le nuage hybride conteneurisé, le traitement par lots conteneurisé à haute performance, BigData Pro, des disques en cloud E/S à ultra-haute vitesse et des solutions de réseau d'entreprise en nuage All-Connect pour accélérer la transformation native du cloud.

Dans le domaine de l'IA, HUAWEI CLOUD a lancé 43 services d'IA en nuage alimentés par Ascend pour libérer la puissance de calcul du cloud, notamment ModelArts, une puissante plateforme de développement d'applications d'IA, HiLens, une plateforme de développement d'applications d'IA de vision, et DAYU, une plateforme unique de développement et d'exploitation de données. HUAWEI CLOUD a également lancé Industrial Intelligent Twins, Traffic Intelligent Twins et City Intelligent Twins afin d'accélérer la mise à niveau intelligente de divers secteurs. En associant l'IA avec l'expertise industrielle, ces solutions fournissent une IA abordable, efficace et fiable pour tous ceux qui ont besoin d'un soutien en matière d'IA.

Dans le domaine des bureaux collaboratifs, HUAWEI CLOUD a lancé une plateforme de travail intelligente, WeLink, pour relier les équipes, les entreprises, les connaissances et les plateformes d'IdO. WeLink est idéale pour la mise à niveau numérique des gouvernements et des entreprises. Jusqu'à présent, cette plateforme de travail intelligente a été largement utilisée pour le bureau à distance dans des dizaines de milliers d'hôpitaux, d'institutions médicales et d'enseignement ainsi que d'entreprises dans les secteurs des services financiers, de l'énergie, de la fabrication et de la transformation.

En 2019, HUAWEI CLOUD a développé 10 000 associés de consultation, qui ont contribué à plus de 60 % des revenus totaux de HUAWEI CLOUD. La société a également établi des partenariats stratégiques avec plusieurs sociétés de conseil et opérateurs de premier plan et 2 000 partenaires technologiques dans le monde entier, avec 3 500 applications mises sur le marché.

HUAWEI CLOUD a lancé le programme de développement des partenaires Kunpeng afin de fournir une formation, un soutien technique, mercatique et commercial pour aider les partenaires mondiaux à réussir. Les partenaires peuvent faire évoluer des applications sur la plateforme Kunpeng et développer des applications en utilisant les services clouds de Kunpeng.

À l'avenir, HUAWEI CLOUD continuera à exploiter ses capacités complètes en matière d'informatique en nuage, d'IA et de 5G pour offrir des services cloud public fiables, sécurisés et durables et des solutions cloud hybrides. La société s'engagera à renforcer les applications, à explorer la valeur des données et à créer le terreau fertile nécessaire pour cultiver un monde intelligent. En collaboration avec des partenaires mondiaux, la société aidera les clients d'un large éventail de secteurs à réaliser une transformation numérique et une mise à niveau intelligente.

