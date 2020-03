L'initiative pour la santé mondiale de la Fondation du Qatar lance de nouveaux concours pour les innovateurs

Le concours Spark s'adresse aux entrepreneurs qui cherchent à résoudre les problèmes de santé en développant et en validant un projet évolutif, généralement des innovations ou des start-ups à un stade précoce. Le concours Booster, quant à lui, porte sur des innovations passionnantes sur l'évolution et le développement.

Les concours sont ouverts aux candidats locaux et internationaux, conformément à la mission de WISH visant à bâtir un monde plus sain grâce à une collaboration mondiale. Les candidats devront répondre à certains critères spécifiques, tels que le besoin du marché concernant l'innovation proposée et son potentiel de croissance durable dans le futur.

Les innovations sélectionnées seront présentées à des experts en santé de renommée mondiale, à des décideurs politiques et à des investisseurs potentiels lors du prochain sommet WISH 2020, qui se tiendra à Doha du 16 au 18 novembre. Elles recevront également un soutien supplémentaire incluant un mentorat, une promotion médiatique, des sessions de formation pour aider à commercialiser les idées et des réunions individuelles avec des investisseurs potentiels.

Mahmoud El Achi, Responsable de l'Innovation chez WISH, a déclaré : « Nous avons remanié les concours d'innovation WISH actuels et supprimé les restrictions d'âge qui existaient avant pour s'inscrire afin d'élargir le champ des candidats. Cette année, nous aimerions connaître les innovations qui favorisent le développement durable tout en ayant un impact.

« Après avoir évalué les précédents concours d'innovation WISH, nous avons identifié le besoin d'offrir un meilleur soutien et des conseils de mentorat aux innovateurs ayant des idées naissantes, et de fournir les outils et les contacts pour des innovations plus établies afin d'atteindre leur potentiel. »

Par le biais de ses nouveaux concours, WISH souhaite promouvoir une large gamme d'innovations dans le domaine de la santé, qui puissent inclure des appareils, des applications, des modèles de prestation innovants, des solutions basées sur la conception et des modèles commerciaux qui visent à améliorer la qualité des soins médicaux tout en réduisant le coût des soins.

Les lauréats sélectionnés des deux concours seront annoncés en septembre 2020. Pour en savoir plus et postuler, rendez-vous sur https://www.wish.org.qa/innovationaward/

SOURCE Qatar Foundation