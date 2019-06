L'iniziativa SDRPY per l'acqua beneficerà 300.000 persone nella Provincia di Al-Jawf dello Yemen

AL-JAWF, Yemen, 26 giungo 2019 /PRNewswire/ -- Martedì, durante una cerimonia nel Governatorato di Al-Jawf dello Yemen a cui ha preso parte il Governatore di Al-Jawf, Amin Al-Akimi, i leader della Coalition to Restore Legitimacy in Yemen (Coalizione per il ripristino della legittimità nello Yemen), e le autorità governative locali, il Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY - Programma di sviluppo e ricostruzione dello Yemen) hanno presentato una iniziativa per ampliare l'accesso all'acqua potabile, con la donazione di una flotta di navi cisterna per acqua potabile per circa 300.000 beneficiari nella provincia.