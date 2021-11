L'innovateur mondial dans le domaine de la sécurité relative au COVID-19 élargit son offre

1.Préparation structurée, surveillance et gestion.

2.Surveillance et suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris des rapports personnalisés à plusieurs tableaux de bord.

3.Des mesures de prévention et d'atténuation efficaces et d'autres outils, notamment des alarmes, des alertes et des tendances, tous fondés sur une surveillance et une évaluation continues des risques.

4.Preuve juridique documentée des efforts déployés pour protéger les employés et se conformer aux normes juridiques et réglementaires.

Ensemble, ils évaluent et rendent compte des risques et des mesures correctives prises (1) au niveau du comté, de l'établissement et de l'étage, (2) au niveau du département, de la région et du gestionnaire de l'établissement, et (3) au niveau de l'équipe, de l'équipe, de la date, de l'heure et du gestionnaire direct, le tout de manière intuitive et sécurisée.

Norris dit :

« La plateforme SaaS avancée de S2P, conforme à l'OSHA, et le tableau de bord des employés permettent à l'ensemble de l'organisation - du PDG au CHRO en passant par les employés eux-mêmes - de gérer plus efficacement, en toute sécurité, leurs responsabilités et leurs réponses à la norme COVID-19. »

L'objectif primordial est le suivant : Remettre les employés au travail. En toute sécurité.

Les programmes de sécurité COVID de S2P sont conformes aux règles COVID de l'US OSHA en attente et aux règles similaires dans le monde entier. Ils ressemblent à d'autres programmes de protection des travailleurs et de sécurité incendie, de type OSHA, qui sont désormais omniprésents dans le monde entier.

Avec ne serait-ce qu'une seule vie sauvée ou un seul procès empêché, la solution de S2P est plus que rentable.

John Norris et S2P ont une vision puissante

« La meilleure adhésion se produit avec les initiatives COVID-19 ascendantes. Nous avons donc maintenant besoin d'initiatives globales et ascendantes et d'outils de soutien pour les entreprises, les écoles et les agences gouvernementales afin de mieux lutter contre la pandémie actuelle, la prochaine et la suivante. »

Fred Hassan,

Ancien président de PhRMA et président de l'IFPMA, deux des principaux groupes de défense des intérêts de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique au monde.

À propos de Safely2Prosperity

S2P est un innovateur et un fournisseur de solutions de gestion des risques dans le domaine de la santé, basé à Boston. Le PDG Norris est connu dans le monde entier comme un leader d'opinion dans le domaine de la santé et de la gestion des risques liés aux soins de santé, un ancien responsable de la FDA américaine et membre de la faculté de Harvard, ainsi qu'un entrepreneur prospère.

