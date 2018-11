L'innovateur Walid Al Banna Remporte la Saison 10 de Stars of Science de la Fondation du Qatar

Walid Al Banna a remporté le titre du meilleur innovateur du monde arabe lors de l'émission de la Grande Finale de la Saison 10 de Stars of Science.

Favori des jurés, des innovateurs et du public, le neurochirurgien de 35 ans, a brillamment devancé la concurrence dans le dernier épisode de la saison de l'émission de télé-réalité alliant éducation et divertissement de la Fondation du Qatar.

Le « Neurovascular Retina Analyzer » ou lunettes innovantes visant à aider au suivi des patients victimes d'une attaque cérébrale et à améliorer la qualité des soins postopératoires ont valu à Walid Al Banna de remporter la première place ainsi que 300 000 dollars américains en financement.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/uk/8453051-walid-albanna-triumphs-in-stars-of-science/

"Chaque année, Stars of Science dévoile le meilleur talent arabe à la région et au monde, et chaque année, nous sommes submergés par la qualité de la compétition et par les idées novatrices qui émergent de cette émission unique ", a déclaré Khalifa Essa Al-Kubaisi, directeur des relations presse de la Fondation du Qatar.

"La Saison 10 a été à la hauteur de toutes les attentes et les a même dépassés, démontrant comment, à travers le monde arabe, les futurs innovateurs sont déterminés à réaliser leurs idées et leurs objectifs, créant de la sorte un impact réel et positif pour la société.

La Fondation du Qatar félicite Walid Al Banna d'avoir remporté Stars of Science, ainsi que tous les autres participants pour leur contribution à cette saison inoubliable. Nous leur souhaitons à tous beaucoup de succès à l'avenir en tant qu'anciens candidats de Stars of Science, et nous attendons avec impatience de voir leurs inventions se concrétiser."

Samedi, lors de la grande finale de Stars of Science au Parc des Sciences et Technologies du Qatar (QSTP) - membre de la Fondation du Qatar- à Doha, les fans de l'émission et les passionnés de science et de technologie ont pu suivre les résultats de leurs votes en ligne pour l'un des quatre finalistes. Le vote du public en ligne, combiné au vote du jury d'experts, a valu à Walid Al Banna une note de 32.5% largement suffisante pour gagner le prix pour le « Neurovascular Retina Analyzer », des lunettes innovantes visant à aider au suivi des patients victimes d'une attaque cérébrale et à améliorer la qualité des soins postopératoires.

"Auncun mot ne peut décrire ce que je ressens en ce moment, en tant que gagnant de Stars of Science", a déclaré Walid Al Banna. "Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la Fondation du Qatar, à Stars of Science, à ma famille, à mes amis et à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce fabuleux voyage. À tous les enfants qui ont la tête remplie d'idées brillantes pour améliorer les vies et les sociétés dans le monde entier, n'oubliez pas que vos idées comptent et qu'elles valent vraiment la peine d'être explorées ! J'espère pouvoir servir de modèle pour les guider dans leur voyage à travers la science et l'innovation. Si je peux le faire, ils le peuvent certainement."

Nour Majbour, créatrice du « Parkinson's Early Detection Kit », un kit de détection précoce de la maladie de Parkinson, qui vise à changer le visage du traitement de cette maladie grâce à la technologie révolutionnaire qu'elle a développée a remporté la deuxième place bien méritée avec un score combiné de 31.3 %, gagnant ainsi la somme de 150 000 dollars américains.

L'innovatrice Sylia Khecheni s'est classée troisième avec un score de 30.1%. Le « Home Privacy Drone Blocker » un dispositif de protection de la vie privée destiné à bloquer les drones intrusifs lui a permis de recevoir un prix de 100 000 dollars américains.

Salim Al Kaabi a ainsi été classé le quatrième, ce qui lui a valu d'empocher un prix de 50 000 dollars américains, avec une note de 6.1 % pour son vernis à l'encens, « Safe Frankense Varnish for Artists », une invention qui crée un environnement plus sûr en protégeant les peintres et les peintures.

Les jeunes arabes du monde entier passionnés par la science, l'innovation, la technologie et l'entreprenariat sont d'ores et déjà encouragés à postuler afin d'être présélectionnés pour la prochaine saison de Stars of Science. Les candidatures en ligne se termineront le 15 Décembre. La présélection et les auditions font partie du processus de sélection, et les demandes doivent être soumises via le site Web officiel de Stars of Science, http://www.starsofscience.com . Ne manquez pas cette occasion qui pourrait bien bouleverser votre vie!

À propos de Stars of Science

Stars of Science, est la première émission du monde arabe dédiée aux entrepreneurs dans le domaine des sciences et des technologies, initiée par la Fondation du Qatar. Créé en 2008 pour inspirer toute une génération, l'émission offre à la jeunesse du monde arabe les outils pour développer des solutions créatives aux problèmes de la région à travers la science, la technologie et l'innovation.

Célébrant une décennie d'innovation arabe, Stars of Science s'est avéré être un catalyseur positif du changement scientifique et technologique, au-delà de ses diffusions et de sa présence sur les réseaux sociaux, suivis par 2,5 millions de personnes. Son réseau d'anciens candidats, composé de 131 personnes provenant de 18 pays arabes, n'a cessé de se renforcer ; ils ont collecté par eux-mêmes plus de 14 millions de dollars américains à travers leurs activités, subventions et financement participatif. En plus d'avoir remporté des centaines de prix, ils ont également créé des emplois et des entreprises, donné des conférences, construit des écoles et inspiré toute une génération.

Au cours d'un processus de 10 semaines, un jury d'experts évalue et élimine les candidats parmi les neuf en lice lors des épisodes de prototypage et de validation. Seuls quatre finalistes participeront à la finale pour remporter une part de 600 000 dollars américains qui leur permettra de financer le lancement de leur projet. La part de chacun sera déterminée en fonction de la note attribuée par le jury et le vote en ligne du public.

La Fondation du Qatar - Libérer le potentiel humain

La Fondation du Qatar (Qatar Foundation - QF) pour l'Éducation, la Science et le Développement Communautaire est une organisation privée à but non lucratif, qui soutient le Qatar dans sa transformation vers une économie diversifiée et durable. QF aspire à servir le peuple du Qatar et au-delà en offrant des programmes axés sur l'innovation dans les domaines de l'éducation, de la science et de la recherche et du développement communautaire.

Fondée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, l'Émir père, et Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, qui partageaient une vision commune, celle d'offrir au Qatar une éducation de qualité. Aujourd'hui, le système éducatif de niveau international de QF offre des possibilités d'apprentissage en continu, dès l'âge de six mois et jusqu'au doctorat, ce qui permet aux diplômés de s'épanouir dans un environnement international et de contribuer au développement de la nation.

QF crée également un centre d'innovation multidisciplinaire au Qatar, où des chercheurs se penchent sur des défis locaux et mondiaux. En encourageant une culture d'apprentissage tout au long de la vie et en favorisant l'engagement social à travers des programmes qui incarnent la culture qatarie, QF s'engage à autonomiser la communauté locale et à contribuer à un monde meilleur pour tous.

Pour la liste complète des initiatives et projets de QF, veuillez visiter: http://www.qf.org.qa/

