L'innovation optique de Sagentia Innovation permet, à de nouveaux domaines de tests diagnostiques medicaux, d'étendre le dépistage de drogues par un test portatif avec empreinte digitale

Intelligent Fingerprinting a confié à Sagentia Innovation le soin d'optimiser son dispositif de lecture de spécimens, afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et d'élargir les cas d'utilisation potentiels. Les nouvelles applications comprennent un système de dépistage rapide et non invasif des drogues et un projet de développement d'un test pour l'antigène Covid-19. Les ingénieurs en optique de Sagentia Innovation ont identifié une nouvelle façon de lire des échantillons, impliquant une caméra, des miroirs et des filtres plutôt qu'un système de balayage.

L'équipe d'ingénieurs a éliminé les pièces mobiles et apporté des avantages supplémentaires liés à la taille, au poids et aux performances. D'un poids de 980g, le nouveau lecteur DSR-Plus est portatif, il dispose également d'une capacité de stockage de 300 tests et sa batterie lui permet de fonctionner jusqu'à huit heures. Il dispose d'une interface utilisateur intuitive et adhère aux procédures de qualité médicale entourant la documentation et les tests.

« Nous avons utilisé nos connaissances sur l'optique pour repenser la manière dont les cartouches d'échantillons sont lues », explique Nick Collier, Directeur des Nouvelles Technologies de Sagentia Innovation. « Le modèle précédent était plus lourd et moins portatif, ce qui limitait les scénarios d'utilisation. La nouvelle approche est simple, efficace et compacte, ce qui rend le dispositif efficace, facile à utiliser et adapté à une plus large gamme d'applications. »



Le système de dépistage de drogues d'Intelligent Fingerprinting analyse la sueur des empreintes digitales pour détecter des drogues spécifiques et leurs métabolites. Contrairement aux tests traditionnels de dépistage des drogues, il ne nécessite pas le prélèvement d'échantillons de salive ou d'urine, qui peuvent être peu hygiéniques, longs et indignes. Le lecteur DRS-Plus est utilisé dans des environnements de travail critiques en termes de sécurité, tels que la construction et les transports, ainsi que dans les services de réhabilitation des toxicomanes et dans des applications spécialisées telles que la détection des passeurs de drogue dans les aéroports.

Philip Hand, Directeur Général d'Intelligent Fingerprinting, a déclaré : « Avec l'aide de Sagentia Innovation, nous avons fait du dépistage de drogues par empreintes digitales une alternative encore plus polyvalente et convaincante aux méthodes conventionnelles de dépistage. Notre lecteur DSR-Plus nous aide déjà à percer dans de nouveaux domaines et sur de nouveaux marchés internationaux. Par exemple, nous sommes en mesure d'effectuer des tests dans un environnement plus sûr et plus éloigné de la société, ce qui profite à la fois à l'opérateur et à la personne testée. Comme nous nous développons dans d'autres domaines clés du diagnostic médical, le DSR-Plus sera également un outil important pour mettre davantage de tests sur le marché. En plus d'apporter une expertise avancée en ingénierie optique, Sagentia Innovation a travaillé rapidement et efficacement, apportant des améliorations ciblées et de grande valeur au dispositif avec un calendrier serré. »

Sagentia Innovation: https://www.sagentiainnovation.com/

Intelligent Fingerprinting: https://www.intelligentfingerprinting.com/

À propos de Sagentia Innovation

Sagentia Innovation fournit des services indépendants de conseil et de développement de produits de pointe axés sur les initiatives scientifiques et technologiques. Travaillant dans les secteurs de la médecine, de l'industrie, de la chimie et de l'énergie, de l'alimentation et des boissons, ainsi que des biens de consommation, Sagentia Innovation collabore avec un large éventail d'entreprises, allant de certaines des marques les plus importantes et les plus connues au monde jusqu'à des start-ups novatrices sur le marché. Elle fait partie de Science Group (AIM : SAG), qui compte plus de dix bureaux internationaux, deux centres d'innovation en R&D au Royaume-Uni et plus de 400 employés. Les autres activités de Science Group comprennent Leatherhead Food Research, TSG Consulting et Frontier Smart Technologies.

www.sagentiainnovation.com

À propos d'Intelligent Fingerprinting

Le système portatif de dépistage de drogues d'Intelligent Fingerprinting fonctionne en analysant la sueur des empreintes digitales. Il est non invasif, rapide et pratique, le prélèvement d'un échantillon ne prend que quelques seconds, tandis que le triage simultané de plusieurs groupes de médicaments ne prend que dix minutes. Un service de confirmation en laboratoire est également disponible.

Le système a des applications dans de nombreux secteurs et compte parmi ses clients des employeurs dans les industries critiques en matière de sécurité, tels que la construction, les entreprises de transport et de logistique, les organisations de traitement de la toxicomanie et de protection des familles, ainsi que les coroners britanniques. L'entreprise dispose de distributeurs dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

Fondée en 2007, Intelligent Fingerprinting est une entreprise dérivée de l'Université d'East Anglia (UEA). La société est basée à Cambridge, en Angleterre, et emploie environ 40 personnes. www.intelligentfingerprinting.com

Twitter @iFingerprinting

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1494073/Sagentia_image.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1494072/Sagentia_Logo.jpg

SOURCE Sagentia Innovation