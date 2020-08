L'inscription a démarré pour le premier essai contrôlé randomisé au monde portant sur un ballonnet enduit de sirolimus pour le traitement de la maladie artérielle périphérique du dessous du genou (DDG)

SINGAPOUR, 28 août 2020 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc., une société axée sur les dispositifs d'administration de médicaments pour les interventions vasculaires, a annoncé le recrutement du premier patient dans l'essai FUTURE BTK : Randomized Controlled Trial of F irst Sirolim U s Coa T ed Balloon Vers U s Standa R d Balloon Angioplasty in The Tr E atment of B elow T he K nee Artery Disease (essai contrôlé randomisé sur le premier ballon enduit de sirolimus comparé à l'angioplastie par ballonnet standard dans le traitement de la maladie artérielle périphérique du dessous du genou).