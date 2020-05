L'installation Venture Global Calcasieu Pass annonce une élévation réussie de toit pour le deuxième réservoir de stockage de GNL

Le dôme et l'assemblage du réservoir de 816 000 kilogrammes ont été élevés de manière aérienne le mardi 19 mai, soit moins d'un moins après l'élévation du premier toit du réservoir de stockage de GNL, qui a eu lieu le 24 avril. L'élévation aérienne permet un accès optimisé et plus sécurisé, ainsi qu'un calendrier de construction plus rapide, dans la mesure où le toit peut être installé conjointement à la robe. Le dôme du réservoir a été élevé en une heure et 20 minutes, en utilisant une pression de 0,25 psi. CB&I Storage Tank Solutions, division de McDermott International, Inc., procède à la construction des doubles réservoirs de 200 000 m3 du projet.