L'Institut de traduction et d'interprétation de l'université Hamad Bin Khalifa invite à des soumissions d'articles pour la dixième Conférence internationale annuelle au Qatar

Le TII, Institut de traduction et d'interprétation au Collège des humanités et des sciences sociales (CHSS) de l'université Hamad Bin Khalifa (HBKU) accepte à présent les propositions d'articles pour sa dixième Conférence internationale annuelle sur la traduction. Il est prévu que cet événement de deux jours se tienne les 26 et 27 mars 2019 et il sera organisé au Centre national des congrès du Qatar (QNCC) à Doha, capitale de l'État du Qatar. Le TII invite les universitaires, les professionnels et les membres de la communauté de la traduction et de l'interprétation en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud à soumettre des articles reflétant les aspects théoriques ou pratiques du thème de la Conférence de cette année, 'La traduction en dehors des marges'.

Les éditions précédentes de la Conférence ont vu la participation de centaines d'experts, orateurs et lettrés célèbres locaux, régionaux et internationaux dans tous les domaines de la traduction et de l'interprétation. Parmi les personnalités remarquables qui se sont rassemblées à Doha et ont contribué à une plateforme de partage du savoir et d'échanges efficaces d'idées et de recherches figurent la romancière Fadia Faqir, la directrice générale d'AJ+ Dima Khatib ainsi que Pablo Romero-Fresco, professeur de traduction et de cinématographie à l'université de Roehampton. Citons également dans la liste récente des orateurs des conférences précédentes du TII Mona Baker, professeure émérite des études de traduction à l'université de Manchester, tout comme par le passé Fayza El Qasem, professeure de traduction et de langues à l'Université Sorbonne Nouvelle et Dr Yaser Bishr, directeur exécutif du Numérique à Al Jazeera Media.

Dr Amal Al Malki, doyen fondateur du CHSS, a fait observer : « Il y a dix ans, le TII a entrepris de créer un forum international d'échanges professionnels pour faire progresser le métier de la traduction et de l'interprétation. Il s'est ainsi positionné comme déterminant majeur du développement social en vue d'une société reposant sur les connaissances. C'est pourquoi cette année l'amplitude même de cette 10[e] conférence annuelle est à la mesure de la matérialisation de cette importante aspiration, soulignée par une dimension interdisciplinaire de plus en plus grande dans le choix des conférenciers invités de renom.

« Le thème de la dixième Conférence internationale annuelle sur la traduction sera centré sur la marginalisation en tant que défi majeur dans le domaine de la traduction et de l'interprétation. Nous convions tous les candidats intéressés à soumettre les résumés de leurs articles explorant de tels problèmes à partir de la spécificité de leurs propres perspectives, que ce soit entre disciplines ou dans un sens plus large afin de poser les fondations de discussions pertinentes lors de la conférence. »

Les domaines thématiques de la dixième Conférence internationale annuelle sur la traduction aborderont entre autres de nouveaux territoires et de nouveaux paysages pour les études et les pratiques de la traduction ; l'interpénétration de l'interprétation, de la traduction audiovisuelle, de la transcréation et de l'autotraduction ; la convergence et la divergence entre traduction, adaptation et médiation ; et la traduction au-delà de la censure et des tabous. La conférence invite également les participants à présenter des essais explorant la traduction au-delà de son cadre habituel, en s'attaquant à des questions rarement abordées dans l'industrie et aux défis que rencontre la traduction dans divers secteurs et disciplines. Les articles pourront également examiner des sujets dépassant le contexte des demandes des études de traduction (méthodologies, épistémologies et théories), ainsi que les innovations dans la recherche et ses applications, l'analyse de pratiques comme la traduction collaborative, l'externalisation ouverte et la traduction par base de fans.

Les résumés d'articles devront comporter au moins 300 mots et être présentés en arabe ou en anglais, langues officielles de la conférence. Ils devront comprendre un exposé introductif sur la signification de l'étude, une brève description de la base méthodologique adoptée, une indication claire des conclusions de l'étude et le domaine thématique choisi parmi ceux proposés pour cette édition de la conférence annuelle. Les soumissions devront également inclure l'affiliation institutionnelle du postulant, ses coordonnées et une brève biographie ne dépassant pas 100 mots. La date limite de dépôt des articles est fixée au 25 octobre 2018. Les participants sélectionnés auront l'occasion de présenter leurs articles à la conférence durant 20 minutes et de répondre pendant 10 minutes aux questions posées par leurs pairs et l'audience.

Les domaines de traduction et d'interprétation sont des outils puissants lorsqu'ils sont utilisés efficacement dans les services sociaux ou communautaires et ils ouvrent la voie vers une économie mondiale plus inclusive.

Les participants prospectifs désirant soumettre une proposition pour la Conférence 2019 peuvent le faire en ligne sur http://www.tii.qa/10th.

À propos de l'université Hamad Bin Khalifa

Innover aujourd'hui, façonner demain

L'université Hamad Bin Khalifa (HBKU) est membre de la Fondation du Qatar pour l'éducation, la science et le développement communautaire (QF). Elle a été fondée en 2010 comme université à forte orientation de recherche et agissant comme catalyseur de changements profonds au Qatar et dans la région, et ayant un impact mondial. Située dans l'Education City, la HBKU s'est engagée à édifier et cultiver une capacité humaine à travers une expérience universitaire enrichissante, un écosystème novateur et des partenariats uniques. HBKU fournit avec ses collèges des programmes multidisciplinaires de premier et de deuxième cycles. Elle ouvre des opportunités à la recherche et aux bourses d'études à travers ses instituts et ses centres. Pour davantage de renseignements sur HBKU, visiter http://www.hbku.edu.qa.



