L'Institut des États-Unis pour la paix annonce les finalistes du prix Women Building Peace Award 2021 à l'occasion de la Journée internationale de la paix

WASHINGTON, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- L'Institut américain pour la paix (USIP) est fier d'annoncer les finalistes du prix Women Building Peace Award 2021 à l'occasion de la Journée internationale de la paix.

Ce prestigieux prix international est décerné chaque année à une femme pacificatrice qui a apporté une contribution majeure à la paix dans son pays.

Cette année, l'USIP a reçu des nominations de plus de 30 pays.

Après un examen minutieux, un conseil d'experts et de dirigeants distingués a sélectionné les finalistes suivantes : Tabassum Adnan du Pakistan, Josephine Ekiru du Kenya, Teresita Gaviria de Colombie, Waldistrudis Hurtado de Colombie, Tatiana Mukanirede la République démocratique du Congo, Esther Omam du Cameroun, Nyachangkouth Tai du Sud-Soudan, Jayne W. Waithitu du Kenya et Rani Yan Yan du Bangladesh.

Le nom de la lauréate de cette année sera annoncé lors d'une cérémonie qui se tiendra le 20 octobre 2021 sur le campus emblématique de l'USIP, sur le National Mall à Washington D.C.

« Dans le monde entier, les femmes jouent un rôle primordial visant à prévenir les conflits, à lutter contre la violence et à mettre fin aux guerres », a déclaré Lise Grande, présidente et directrice générale de l'USIP. « C'est notre chance de célébrer et d'élever les femmes qui font la différence. »

« Ces femmes font face à d'énormes difficultés au quotidien, risquant souvent leur vie pour la paix », a déclaré Megan Beyer, coprésidente du conseil de sélection. « Nous sommes profondément impressionnés par leur courage. »

« Chacune des femmes que nous avons sélectionnées comme finalistes incarne la bravoure, le leadership et l'engagement envers la communauté et le pays que ce prix récompense », a déclaré Marcia Carlucci, coprésidente du conseil.

« Lire les histoires de ces femmes est une source d'humilité, d'inspiration et d'énergie », a déclaré Nancy Lindborg, présidente d'honneur. « Leurs actions inspireront des générations de femmes pacificatrices. »

Le Congrès a fondé l'USIP en 1984 en tant qu'institut national indépendant, non partisan, afin de prévenir et de mettre fin aux conflits violents à l'étranger et de défendre l'engagement fondamental des États-Unis en faveur de la paix.

Pour plus d'informations sur le prix, veuillez consulter le site Web suivant : www.usip.org/womenbuildingpeace .

Pour plus d'informations sur l'USIP, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.usip.org/about .

