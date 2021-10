L'Institut FII Annonce un Investissement dans AZmed, Contribuant Ainsi à Remédier à la Pénurie Mondiale de Radiologues

RIYADH, Arabie Saoudite, Oct. 29, 2021 /PRNewswire/ -- Le Future Investment Initiative (FII) Institute a annoncé un investissement d'un million d'euros dans AZmed, développeur d'applications de diagnostic basées sur l'intelligence artificielle qui peuvent aider à résoudre la pénurie de radiologues dans le monde.

Cet investissement, qui fait partie du dernier tour de table de 3,5 millions d'euros d'AZmed, s'appuie sur l'engagement de l'institut à catalyser des solutions concrètes et pertinentes au niveau mondial dans cinq domaines d'intérêt : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable. AZmed est une société de technologie médicale qui développe des applications de diagnostic basées sur l'IA pour les images médicales.

Julien Vidal, PDG d'AZmed, a déclaré que l'entreprise s'attaque à la pénurie mondiale de radiologues. « Notre objectif est d'être le partenaire technologique de confiance pour chaque médecin analysant une image médicale partout dans le monde », a-t-il annoncé. « Nous sommes ravis de travailler avec l'Institut FII, qui apportera une valeur stratégique à AZmed à l'aide de ses connexions avec les spécialistes des soins de santé et de l'IA de son réseau, ainsi que ses partenaires de mise sur le marché aux États-Unis et dans la région MENA. »

L'annonce de l'investissement d'AZmed intervient à l'occasion du 5e anniversaire du FII, la plateforme phare de l'Institut qui se déroule cette semaine à Riyad. La plateforme est centrée sur le thème « Investir dans l'humanité » et les discussions qui peuvent créer les plus grands avantages pour l'humanité, en particulier dans l'ère post-COVID.

Le PDG du FII Institute, Richard Attias, s'est félicité de cet investissement et a déclaré qu'AZmed correspondait à la mission de l'Institut, qui consiste à avoir un impact sur les soins de santé, l'IA et l'éducation. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir une entreprise qui se concentre sur les technologies permettant de sauver des vies. L'amélioration des produits et des services pour les radiologues est un enjeu important pour cette spécialité et nous devons soulager la pression sur les systèmes de santé du monde entier qui sont déjà mis à rude épreuve par des ressources limitées. »

Le premier produit de l'entreprise, Rayvolve, est un outil de détection des fractures et des anomalies thoraciques alimenté par l'IA, leader sur le marché, qui a été le premier dans son domaine à recevoir la certification CE, garantissant que le produit est conforme à toutes les exigences européennes applicables en matière de santé, de sécurité, de performance et d'environnement.

Il s'agit du quatrième investissement annoncé par le FII Institute, avec Interstellar Lab, une entreprise de technologie spatiale qui conçoit des biodômes en circuit fermé pour maintenir la vie sur Terre, sur la Lune et sur Mars ; Lilium, un avion à moteur électrique qui réduit l'impact carbone des voyages régionaux ; et Red Sea Farms, une technologie agricole qui permet de faire pousser des aliments en utilisant le soleil et l'eau salée dans des climats désertiques difficiles.

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : Impact sur l'humanité. Attachés aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les esprits les plus brillants et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intervention : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable.

Nous sommes au bon endroit au bon moment : lorsque les décideurs, les investisseurs et une génération de jeunes engagés se rassemblent pour exprimer leurs aspirations, motivés et prêts au changement. Nous canalisons cette énergie en trois piliers, « THINK, XCHANGE, ACT » (Penser, échanger, agir), et nous investissons dans les innovations qui font la différence à l'échelle mondiale.

Rejoignez-nous pour prendre part à la co-création et la mise en œuvre d'un avenir plus brillant et plus durable pour l'humanité.

À propos d'AZmed

AZmed facilite les diagnostics radiologiques grâce à l'intelligence artificielle. Elle aide les médecins à gagner du temps et à consacrer des ressources aux examens critiques. AZmed a été la première entreprise française à commercialiser un logiciel de radiologie alimenté par l'IA.

Les technologies d'apprentissage profond, telles que développées par AZmed, sont entièrement intégrées au flux de travail des médecins, ce qui en facilite l'utilisation, sans nécessiter de changement dans leurs habitudes de travail.

Les solutions AZmed sont déjà utilisées dans plus de 250 centres. Plus de 2 500 médecins utilisent leurs solutions au quotidien, dans 12 pays différents.

