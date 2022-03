L'Institut McCourt annonce les bénéficiaires de subventions de recherche 2022 pour faire progresser la technologie éthique et la gouvernance numérique

PARIS et WASHINGTON, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'Institut McCourt, qui a été créé pour faire progresser la technologie pour le bien commun avec ses partenaires fondateurs Sciences Po à Paris et l'Université de Georgetown à Washington, District de Columbia, a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires de subventions de recherche 2022 pour faire progresser la technologie éthique et la gouvernance numérique. Les lauréats et leurs projets ont été annoncés lors de l' événement inaugural de l'Institut McCourt aujourd'hui à Paris.

« L'Institut McCourt est ravi de travailler avec deux communautés universitaires de classe mondiale pour mieux comprendre les problèmes que les technologies actuelles ont causés et exacerbés et, plus important encore, nous rapprocher des solutions dont nous avons besoin », a déclaré Shéhérazade Semsar-de Boisséson, première directrice générale de l'Institut McCourt.

L'Institut McCourt s'est engagé à fournir 50 millions de dollars sur 10 ans à Sciences Po et à l'Université de Georgetown pour soutenir le développement de nouveaux travaux scientifiques et faire progresser la recherche technologique pour le bien commun. À compter de 2022, les projets financés seront sélectionnés chaque année et administrés directement par l'Université de Georgetown et Sciences Po.

« Il n'y a presque pas de défi civique (ou de solution) dans lequel la technologie ne joue aucun rôle », a déclaré Maria Cancian, doyenne de la McCourt School of Public Policy de l'Université de Georgetown. « Georgetown s'engage à façonner des technologies éthiques, équitables et inclusives qui font progresser le bien commun. Notre collaboration avec Sciences Po et l'Institut McCourt nous aidera à tirer parti des forces du droit, de l'informatique, des politiques publiques et de l'éthique pour aborder des questions urgentes à l'intersection de la technologie et de la société civile. »

« Les projets sélectionnés répondent à des questions importantes sur l'impact des technologies numériques sur les sphères publique et privée », a déclaré Guillaume Plantin, directeur de recherche et professeur à Sciences Po. « Ce soutien de l'Institut McCourt permettra aux équipes de recherche de Sciences Po de renforcer, voire d'étendre, leurs travaux sur des sujets essentiels tels que la mise en œuvre de mécanismes de vérification des faits fondés sur des preuves empiriques afin de lutter contre la désinformation dans les débats politiques en ligne, ou encore le développement d'un cadre juridique robuste adapté à l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins commerciales ou politiques. Les chercheurs mettront ces questions en perspective alors qu'ils envisagent une gouvernance numérique plus responsable, équitable et démocratique. »

Un comité directeur représentant le corps professoral de l'Université de Georgetown, le corps professoral de Sciences Po et l'Institut McCourt a sélectionné 17 projets, qui seront menés par 28 chercheurs des communautés universitaires de Georgetown et de Sciences Po. Les projets se concentreront sur l'impact de la technologie sur les individus et la société et exploreront de nouveaux modèles de gouvernance, cadres réglementaires et technologies pour atténuer les dommages et faire progresser le bien commun. Des descriptions détaillées de chaque projet de subvention sont disponibles ici.

Au fur et à mesure que ces projets de recherche seront finalisés, l'Institut McCourt collaborera avec l'Université de Georgetown et Sciences Po et les bénéficiaires pour rendre leurs résultats accessibles au public sous différentes formes.

Créé en 2021 avec ses partenaires fondateurs Sciences Po à Paris et l'Université de Georgetown à Washington, District de Columbia, l' Institut McCourt vise à faire en sorte que la gouvernance numérique soit priorisée dans le développement de nouvelles technologies et intégrée à la prochaine génération du Web. Il soutient les objectifs du projet Liberty , une initiative visionnaire lancée par l'entrepreneur civique, chef d'entreprise et investisseur influent Frank McCourt pour transformer le fonctionnement d'Internet, créer une économie numérique plus équitable et développer une nouvelle architecture civique pour le monde numérique.

