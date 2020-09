L'Institut Soka plantera un arbre amazonien pour chaque victime brésilienne de la COVID-19

MANAUS, Brésil et TOKYO, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 21 septembre, Journée nationale de l'arbre au Brésil, l'Institut Soka d'Amazonie près de Manaus a lancé une initiative pour planter un arbre en l'honneur de chaque victime brésilienne de la COVID-19 en réponse au bilan tragique de la pandémie. Plus de 100 000 arbres seront plantés sur une période de quatre ans. Ce projet « Mémorial de la vie » est soutenu par la Fundacao Rede Amazonica, branche caritative de la principale chaîne de télévision de l'État d'Amazonas.

Les 15 premières plantations symboliques ont eu lieu au Club des travailleurs du SESI à Manaus. Des espèces indigènes comme le cèdre, le palissandre, le peroba et l'ipe amarelo ont été plantées. Les semis ont été cultivés dans la pépinière de l'Institut Soka, et tous sont géoréférencés.

Le président de l'Institut Soka, Edison Akira Sato, a déclaré : « Ce projet vise à rendre hommage aux victimes de la COVID-19 et à réconforter leurs familles, à perpétuer leur souvenir en plantant des arbres et à créer des bénéfices pour la collectivité et l'environnement. » Le juge Adalberto Carim Antonio, juge principal de la Cour de l'environnement de l'État, s'est dit fier que la population de l'État d'Amazonas contribue à protéger l'environnement de cette façon.

Phelippe Daou Jr, PDG de Rede Amazonica TV Group, a rendu hommage aux travailleurs de la santé qui luttent contre la COVID-19, et Claudio Barrella, vice-président du syndicat de l'industrie de l'État d'Amazonas, a comparé le besoin d'eau des arbres au besoin d'amour et d'affection des êtres humains. Takahiro Iwato, Consul général adjoint du Japon à Manaus, a également participé et planté un arbre.

Dans la mesure du possible, chaque arbre portera le nom d'une victime, et pour celles de l'État d'Amazonas, leurs familles pourront participer à la plantation. L'Institut Soka espère que les habitants de Manaus s'impliqueront et prendront soin des arbres.

Dans le cadre de la cérémonie de lancement, les participants ont également signé la Charte de la Terre, une déclaration de valeurs et de principes communs pour un avenir durable.

L'Institut Soka pour les études et la recherche environnementales de l'Amazonie a été fondé en 1992 par le philosophe bouddhiste et pacifiste Daisaku Ikeda. Le centre mène des recherches sur la conservation de l'écosystème mondial, possède une banque de semences d'espèces d'arbres amazoniens et entreprend des initiatives de reforestation et d'éducation environnementale. L'Institut est soutenu par Brasil Soka Gakkai International (BSGI), qui a contribué à la création de ce projet.

